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Bahçeli'den '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli "Sosyal ve ekonomik zorluklara direnerek, ilkeli ve ülke sevdasıyla çalışan gazeteciler her desteği hak etmektedir" dedi.

10 Ocak 2022 Pazartesi 16:07
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Bahçeli'den '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' mesajı

ANKARA - MHP lideri Bahçeli, Twitter hesabından, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle paylaşımda bulundu. Bahçeli "Medya demokrasinin ana halkalarından birisi, gazeteciler ise doğru bilgiyi, tarafsız yorumla, vatandaşlarımıza direkt ulaştırmakla sorumlu meslek mensuplarıdır. Sosyal ve ekonomik zorluklara direnerek, ilkeli ve ülke sevdasıyla çalışan gazeteciler her desteği hak etmektedir. Mesleğini icra ederken hiç kimseye mihnet ve minnet etmeyen, kaleminin ve fikriyatının onuruyla çalışan gazetecilerimizin '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, en iyi dileklerimi sunuyor; başarılı, sağlıklı ve huzur dolu bir hayat geçirmelerini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
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