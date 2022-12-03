Babacan: Vatandaşlarımızla aramıza mesafe koymuyoruz

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, bir dizi temaslarda bulunmak için geldiği Malatya'da, miting düzenledi. Soykan Meydanı'ndaki mitingde partililere hitap eden Ali Babacan, "Maliyeti düşürün. Maliyeti aşağı düşüreceksiniz. Bu ülkede enflasyon böyle düşer. Maliyet artınca esnafımızın satın alma maliyeti artmış, nasıl ucuza satsın? Maliyeti bir aşağı çek, bak nasıl fiyat aşağı düşüyor. O zaman herkesin yüzü gülecek. Başka türlü enflasyon düşmez. Ülkemiz gerçekten zor bir dönem yaşıyor. Sıkıntılar büyük. Maalesef kriz üstüne kriz yaşıyoruz ama bunu biz ilk elden, ağızdan, yaşayanlardan dinliyoruz. Onun için de vatandaşlarımızla aramıza mesafe koymuyoruz" diye konuştu.