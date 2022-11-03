Babacan: "Partinizin seçim şarkısını söyletemezsiniz"

İSTANBUL - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Bir devlet kurumunun töreninde bir partinin seçim şarkısını söyletemezsiniz. Siz, adil ve şeffaf yapılması gereken seçimlerde, sokakta güvenliği sağlamakla görevli bir kuruma, partinizin şarkısını söyletemezsiniz" dedi.



Babacan, İstanbul'da partisinin il başkanları toplantısında konuştu.



Siyasette bir ilki gerçekleştirdiklerini belirten Babacan, " Seçimlerden sonraki ilk 90 dakikada, ilk 90 günde, 360 günde, ilk dönemde, 5 senede neler yapacağını takvimiyle bütçesiyle vatandaşlara taahhüt ediyor. Daha önce böyle bir şey yapılmadı. İktidara soruyorum buradan. Arkadaş, seçimler yaklaşıyor. Senin bir planın programın var mı diye soruyorum iktidara. Bakın tam 16 tane eylem planı hazırlamışız, artık tek elle taşımak bile zor. Çünkü biz çalışıyoruz, biz sınıfın çalışkan öğrencisiyiz, tembeller düşünsün. Ne yapacaksın? Büyük tantanalarla vizyon misyon dediler, dünyanın televizyon reklamı, ellerindeki bütün tanıtım araçlarını kullandılar ne çıktı. İçi boş bir çerçeve. Vizyon diye açıkladıkları inanın bizim konuşmalarımız ve bizim belgelerimizden, çektikleri kopyalar. Çoğulcu demokrasiymiş; her gün ülkeyi kutuplaştır, her gün ülkeyi ger, öteki beriki diye toplumu ayır, gencecik çocuklara siz muhafazakar devrimcisiniz onlar da düşmanlarınız diye bu ülkenin diğer gençlerini onlara düşman göster ondan sonra çoğulcu demokrasiymiş, hukukmuş, adaletmiş, ondan sonra çoğulcu demokrasi, hiç kimse inanmıyor artık bu sözlerinize, bitti" dedi.





"EMNİYETİN SUÇLA MÜCADELE KABİLİYETİ ZAYIFLAR"



Polis akademisi mezuniyet törenini eleştiren Babacan, "Tüm bunlar aynı zamanda bir zihniyet meselesi. Bakın, devlet kurumlarının görevi sadece iktidar partisine değil, tüm vatandaşa hizmet etmektir. Bunun lamı cimi yok. Örneğin emniyet teşkilatı. Hepimizin iç güvenliğini sağlamak zorundadır değil mi, Buna itiraz eden var mı, yok. Peki arkadaşlar, iktidar ortaklarının dar siyasi çıkarlarının emri altında hareket etmeye zorlanan bir teşkilat ülkemize hizmet edebilir mi, Böyle bir teşkilat suçla mücadele edebilir mi, edemez. Partilileştirilmeye çalışılan bir emniyet teşkilatının, suçla mücadele kabiliyeti zayıflar. Hangi parti olduğunun hiçbir önemi yok" diye konuştu.





"KIZIL ORDU KOROSU'NA MI ÖZENDİNİZ"



"Devlette partizanlığın yeri olmaz" diyen Babacan, "Bakın, ben polis kardeşlerimin özlük haklarını, çalışma koşullarını, üstlerinden astlara yapılan baskıları defalarca gündeme getirmiş bir arkadaşınızım. Gördüğüm her polis intiharı haberinde kahroldum. Her birinde isyan ettim. İşte aynı şekilde, bugün, polis teşkilatımıza ideolojik bir üniforma giydirilmesine de itiraz ediyorum. Gördünüz değil mi polis akademisi törenindeki görüntüleri. Gözümüzün önünde, iktidar partisinin seçim şarkısı söylendi. Bir dakika arkadaş, ne oluyoruz ya. Kaşla göz arasında Kızıl Ordu Korosu'na mı özendiniz. Çok istiyorsanız partinizin özel müzik grubunuzu kurarsınız, şarkılarınızı Spotify'a yüklersiniz, istediğiniz gibi çalıp oynarsınız. Ama kalkıp da, bir devlet kurumunun töreninde bir partinin seçim şarkısını söyletemezsiniz. Siz, adil ve şeffaf yapılması gereken seçimlerde, sokakta güvenliği sağlamakla görevli bir kuruma, partinizin şarkısını söyletemezsiniz. Olmaz. Bu toplumun vicdanını incitiyor arkadaşlar. İktidar partisisiniz diye kurumu partilileştiremezsiniz. Buna toplumumuz 'hayır' der" şeklinde devam etti.