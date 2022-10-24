Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 19
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
4.000,09
ALTIN
984,32
DOLAR
18,61
STERLİN
21,01
EURO
18,32
DSİ 157 Sürekli İşçi alınacak
DSİ 157 Sürekli İşçi...
Hazine ve Maliye Bakanlığı 70 İç Denetçi alacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı...
İstanbul Teknik Üniversitesi 27 Araştırma Görevlisi alacak
İstanbul Teknik Üniversitesi 27...
Bakırköy Belediyesi'nden pazar yeri tahsis duyurusu
Bakırköy Belediyesi'nden pazar yeri...
Kartepe Belediyesi'nden satılık arsalar
Kartepe Belediyesi'nden satılık arsalar
İş fırsatları için hemen tıkla!

Babacan, 'Kültürel Atılım Eylem Planı'nı açıkladı

24 Ekim 2022 Pazartesi 15:48
Babacan, 'Kültürel Atılım Eylem Planı'nı açıkladı

ANKARA - Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 'Deva Partisi Kültürel Atılım Eylem Planı'nı açıkladı.

Babacan, ülkenin her alanındaki sorunların çözümlerini detaylı bir şekilde değerlendirip, eylem planları ortaya koyduklarını söyledi. Babacan, kültürel varlıkları ve tarihi birikimi koruyup, sonraki nesillere çevre ve doğa zenginlikleri ile birlikte aktarmayı hedeflediklerini söyleyerek, "Projelendirilmiş ya da henüz planlama aşamasında olan baraj, yol, köprü ve altyapı çalışma alanlarında yer alan kültür mirasının korunması amacıyla var olan mevzuatı, kültür varlıklarının korunması yönünde güncelleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

'Plato Kentler' projesine de önem verdiklerini belirten Babacan, "Plato Kentler, statüsüne alacağımız bu kentlerimizin özellikli bölgelerini belirleyerek, yerel yönetimlerle iş birliği içinde plato haline getireceğiz. Böylece yerel kalkınmaya sinema sektörünün katkısını artıracağız. Türkiye’nin hikayesini dünyaya anlatmak için yola çıkacağız. Kültür ve sanat alanında yaptığı çalışmalarla öne çıkan ve kendi alanında önemli katkılarda bulunmuş isimlerin, uluslararası kamuoyunda bizi temsil etmesi amacıyla 'Kültür Elçileri' programını başlatacağız" dedi. 

DHA

Son Güncelleme: 24.10.2022 15:49
Anahtar Kelimeler:
Deva Partisi Genel Başkanı Ali BabacanKültürel Atılım Eylem Planı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Bozdağ: Referanduma gideriz, milletimize sorarız
Bakan Bozdağ: Referanduma gideriz, milletimize sorarız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Diyarbakır Cezaevi müze oluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Diyarbakır Cezaevi müze oluyor
Kılıçdaroğlu: Devlet taşeron çalıştırmaz, kadrolu işçi çalıştırır
Kılıçdaroğlu: Devlet taşeron çalıştırmaz, kadrolu işçi çalıştırır
TBMM'de 'bütçe maratonu' başlıyor
TBMM'de 'bütçe maratonu' başlıyor
Bakan Dönmez: Son 3 yılda 120,39 ton metal altın üretildi
Bakan Dönmez: Son 3 yılda 120,39 ton metal altın üretildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'referandum' çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'referandum' çağrısı
Çavuşoğlu: Ara buluculuk faaliyetlerimiz artık dünyada bir marka
Çavuşoğlu: Ara buluculuk faaliyetlerimiz artık dünyada bir marka
Bakan Soylu: Geri dönüş yapan Suriyeli sayısı 50 bin
Bakan Soylu: Geri dönüş yapan Suriyeli sayısı 50 bin
Kılıçdaroğlu: Türkiye'nin yönetimine talibiz
Kılıçdaroğlu: Türkiye'nin yönetimine talibiz

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول