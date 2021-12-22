Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 4
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1,804.15
ALTIN
719.69
DOLAR
12.47
STERLİN
16.67
EURO
14.14
Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alıyor
Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim...
44 adet iş yeri satılacak
44 adet iş yeri...
Ankara'da kamu konutu satışı
Ankara'da kamu konutu satışı
Öğretim Üyesi Alımı Yapılacak
Öğretim Üyesi Alımı Yapılacak
Karayolları Genel Müdürlüğü Müşavirlik Hizmeti Alacak
Karayolları Genel Müdürlüğü Müşavirlik...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Babacan: Faiz talimatla düşmez, güvenle düşer

22 Aralık 2021 Çarşamba 15:59
7 Okunma
Babacan: Faiz talimatla düşmez, güvenle düşer

ANKARA - Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Biz faizlerin düşmesinden yanayız ama faizlerin topyekun düşmesinden yanayız. Merkez Bankası'nın faizini düşürüp diğer faizleri zıplatmak ekonomiyi yönetmek değil, bu işi bilmemek. Bu faiz talimatla düşmez, güvenle düşer" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Hükümetin hayata geçirdiği 'Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat' düzenlemesini eleştiren Babacan, "Önceki gün, akşam akşam başımıza, sözüm ona yeni bir icat çıkardılar. Adına da 'Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat' dediler. Önce adını doğru koyalım. Bu yeni uygulamanın adı, 'bu milleti torunlarına kadar borca batırma' planıdır. Peki bu plan ne anlama geliyor? Şu anda iktidar, mevduat sahibi olan, servet sahibi olan bir kesime diyor ki 'Gidip dolar almayın, parayı Türk lirasında tutun, dolar ne kadar artarsa o farkı size vereceğiz'. Peki, o farkı nereden verecekler? Hazine'nin veya Merkez Bankası'nın kasasından. Yani bu milletin vergilerinden. Diyor ki 'Aynı döviz almışsınız gibi olacak. Hiçbir şey değişmeyecek. Kur ne kadar artarsa artsın, aradaki farkı size aktaracağız'. Türk lirasının, artık bir güven unsuru olmadığını itiraf eden bir yönetimle karşı karşıyayız" dedi.

Merkez Bankası tarafında inatla faiz indirimi yapıldığını söyleyen Babacan, "Biz faizlerin düşmesinden yanayız ama faizlerin topyekun düşmesinden yanayız. Merkez Bankası'nın faizini düşürüp diğer faizleri zıplatmak ekonomiyi yönetmek değil bu işi bilmemek. Hep söylüyoruz; bu faiz talimatla düşmez, güvenle düşer. Piyasaya siz güvenle hukukla rota çizmek yerine hiçbir gerçekliği olmayan tezinizi dayattığınız için ülke batıyor. 1960'larda 70'lerde uygulanmış, fiyasko ve hezimetlerle sonuçlanmış modelleri yeni bir model getirdiğiniz için bu ülkenin ekonomisi düzelmiyor" diye konuştu.

Türk lirasına güvenceyi Amerikan dolarıyla vermenin, o ülke ekonomisine güven duymayı sağlamayacağını kaydeden Ali Babacan, "Tek bir gerçek var, vatandaşımızın satın alım gücünü artırmadan ekonomi düzeldi, diyemeyiz" dedi.

DHA

Son Güncelleme: 22.12.2021 16:08
Anahtar Kelimeler:
Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali BabacanFaiz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Soylu: Göç meselesini Angelina Jolie fotoğrafı ile çözmeye çalıştılar
Bakan Soylu: Göç meselesini Angelina Jolie fotoğrafı ile çözmeye çalıştılar
Kılıçdaroğlu: En büyük hakem halktır, sandığı koymak lazım
Kılıçdaroğlu: En büyük hakem halktır, sandığı koymak lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Açıkladığımız program amacına ulaşmıştır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Açıkladığımız program amacına ulaşmıştır
Akşener: Asgari ücrete 3 ayda bir güncelleme yapılmasını öneriyoruz
Akşener: Asgari ücrete 3 ayda bir güncelleme yapılmasını öneriyoruz
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına Murat Zaman atandı
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına Murat Zaman atandı
TBMM Başkanı Şentop, Kuzey Makedonyalı mevkidaşı Caferi ile görüştü
TBMM Başkanı Şentop, Kuzey Makedonyalı mevkidaşı Caferi ile görüştü
"Eski Türkiye günlerini andıran açıklamalar yarar sağlamaz"
"Eski Türkiye günlerini andıran açıklamalar yarar sağlamaz"
Bakan Çavuşoğlu'ndan Kabil Havalimanı açıklaması
Bakan Çavuşoğlu'ndan Kabil Havalimanı açıklaması
Kılıçdaroğlu: Hiç kimsenin faizi inmedi
Kılıçdaroğlu: Hiç kimsenin faizi inmedi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma