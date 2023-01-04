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Babacan: 6’lı masa beni desteklerse hem seçilebilirim hem de en iyi şekilde yaparım

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 6’lı masadaki genel başkanların cumhurbaşkanı adayı olabileceğini, yine 6 siyasi parti kabul ederse masa dışından da bir ismin aday gösterilebileceğini belirterek, "Bugün itibarıyla her türlü seçeneğe açığız. Partimiz içerisindeki istişare sürecimizi devam ettiriyoruz. Bu tamamlandıktan sonra da masaya partimizin görüşüyle beraber gidip orada mutabakat için çalışmaya başlayacağız ama tabii ki 6'lı masa beni aday olarak desteklerse hem seçilebilirim hem de en iyi şekilde yaparım ama bu 6'lı masanın mutabakatıyla yapılacak olan bir şey” dedi.

04 Ocak 2023 Çarşamba 16:51
Babacan: 6’lı masa beni desteklerse hem seçilebilirim hem de en iyi şekilde yaparım

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, parti kurucularından Genel Başkan Başdanışmanı Ali İhsan Merdanoğlu'nun vefat eden eşi Nebahat Merdanoğlu’nun Bismil ilçesinin kırsal Merdan Mahallesi’ndeki taziyesine katılmak için Diyarbakır’a geldi. Babacan'a genel başkan yardımcıları ve partililer eşlik etti. Ziyaret sonrası, gazetecilerin sorularını cevaplayan Babacan, artık seçimin vaktinin geldiğini ve bundan sonra yapılacak olan seçimi ‘erken seçim’ diye adlandırmanın doğru olmayacağını söyledi. 

Babacan, "5 yıllık sürenin gelmişiz son 3-4 ayına, biz hazırız ama daha önemlisi Türkiye hazır seçim için. Ülkemiz bir an önce seçimin gelmesini istiyor. Bu sıkıntıların çözülmesi için, sorunlara çözüm üretebilmek için, ülkenin içerisinde bulunduğu derin adalet ve özgürlük ile refah sorununun aşılabilmesi için bir iktidar değişikliği şart, bu da seçimle olacak. Meşru demokratik siyasetle sorunlarımızı çözeceğiz. Umarız ilk seçimde ülkemiz bu sıkıntılardan hızlı bir şekilde kurtulacak bir dönemi yakalar. Arzu ettiğimiz, görmek istediğimiz, özgür ve zengin Türkiye'ye doğru hep beraber yola çıkarız" diye konuştu.

'HER TÜRLÜ SEÇENEĞE AÇIĞIZ’

Bir gazetecinin 6’lı masanın cumhurbaşkanı adayının kim olacağı sorusuna Ali Babacan, masadaki genel başkanlardan da aday çıkabileceğini söyledi. Babacan, "Masa dışında uygun isimler gündeme gelirse, yine 6 parti kabul ederse masa dışından da olabilir. Bugün itibarıyla her türlü seçeneğe açığız. Partimiz içerisindeki istişare sürecimizi devam ettiriyoruz. Bu tamamlandıktan sonra da masaya partimizin görüşüyle beraber gidip orada mutabakat için çalışmaya başlayacağız ama tabi ki 6'lı masa beni aday olarak desteklerse hem seçilebilirim hem de en iyi şekilde yaparım ama bu 6'lı masanın mutabakatıyla yapılacak olan bir şey. Biz halen parti içerisindeki istişarelerimizi tamamlamadık. Başka partilerin başka önerileri de olabilir. Her parti farklı isimlerle gelebilir. Bunları konuşa konuşa çözebiliriz. 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı Türkiye Cumhuriyeti'nin 13’üncü cumhurbaşkanı olacaktır. Aday henüz belirlenmediği için bu konu halen heyecan konusu. Adayımız belirlensin, 6 parti sımsıkı ortak adayının arkasında durduktan sonra Türkiye'de ortam birden değişecektir. Seçime doğru daha bir güven ve huzur içerisinde net bir tabloyla seçime doğru hep beraber yürürüz inşallah" ifadelerini kullandı. (DHA)

DHA

Anahtar Kelimeler:
DEVA PartisiBaşkanAli Babacan
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