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Babacan, 6'lı masa toplantısı için ikili görüşme turuna başladı

07 Kasım 2022 Pazartesi 15:22
Babacan, 6'lı masa toplantısı için ikili görüşme turuna başladı

ANKARA - Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 6'lı masa toplantısı öncesinde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret etti.

Babacan, 14 Kasım'da DEVA Partisi'nde gerçekleşecek 6'lı masa toplantısı öncesi ikili görüşme turuna başladı. Babacan, ilk olarak Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'yla bir araya geldi. Görüşme basına kapalı gerçekleşirken, açıklama yapılmadı. Babacan, bugün akşam saatlerinde Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu da ziyaret edecek. 

DHA

Son Güncelleme: 07.11.2022 15:34
Anahtar Kelimeler:
Deva Partisi Genel Başkanı Ali BabacanSaadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu
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