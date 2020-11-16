Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 14
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1302
ALTIN
471.069
DOLAR
7.7454
STERLİN
10.2231
EURO
9.1720
Diyet yapmadan verilen kilolar kanser belirtisi olabiliyor
Diyet yapmadan verilen kilolar kanser...
Covid-19’a karşı gargara önerisi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saraçoğlu'ndan Covid-19’a karşı...
Tek düşüncem, tek hedefim Fenerbahçe'nin başarısı
Tek düşüncem, tek hedefim Fenerbahçe'nin...
3D teknoloji ile hasta memnuniyetsizliği sıfıra iniyor
3D teknoloji ile hasta memnuniyetsizliği...
Lütfi Türkkan'ın açıklamaları tepki
Lütfi Türkkan'ın açıklamaları tepki
İş fırsatları için hemen tıkla!

Azerbaycan tezkeresi Meclis’te

Azerbaycan'a asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

16 Kasım 2020 Pazartesi 13:52
3 Okunma
Azerbaycan tezkeresi Meclis’te

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Meclis'e gönderilen tezkerede, dost ve kardeş ülke olduğu vurgulanan Azerbaycan'ın, işgal altındaki topraklarını kurtarma mücadelesinin yıllardır devam ettiği belirtildi. Azerbaycan'ın, Ermenistan'ın 27 Eylül'deki saldırılarına cevaben işgal altındaki topraklarının kurtarılması yönünde başlattığı karşı harekat sonucu önemli başarı elde ettiği kaydedilerek, "Türkiye, uluslararası hukuk ve meşru egemenlik hakları temelinde, Azerbaycan’a toprak bütünlüğü dâhil tüm haklarını savunabilmesi için sürecin başından itibaren destek vermiştir. Neticede Azerbaycan’ın karşı harekâtında sağladığı ilerleme sahada yeni bir durum ortaya çıkarmıştır. Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan'ın aralarında vardıkları mutabakat uyarınca, 10 Kasım 2020 tarihinde saat 00.00 itibariyle bölgede ateşkes tesis edilmiş ve işgal altındaki bazı bölgelerin belirlenen takvime göre Azerbaycan'a iadesini içeren bir plan ilan edilmiştir. Varılan mutabakata göre, ateşkese uyulup uyulmadığının denetlenmesi amacıyla işgalden kurtarılan Azerbaycan topraklarında bir Ortak Merkez oluşturulacaktır" denildi.

'MİLLİ ÇIKARLARIMIZ BAKIMINDAN GEREKLİ OLDUĞU DEĞERLENDİRİLMEKTE'

Azerbaycan'ın talebi üzerine Ortak Merkez'de Türkiye ve Rusya’nın ortaklaşa yer almalarının kararlaştırıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Azerbaycan'ın belirleyeceği yerde, Türkiye'nin Rusya ile birlikte kuracağı Ortak Merkez'de ve bu merkezin icra edeceği faaliyetlerde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personelinin ve lüzumuna göre ülkemizden sivil personelin görev yapmasının, 16 Ağustos 2010'da imzalanan 'Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Stratejik Ortaklık ve Karşılıklı Yardım Anlaşması' uyarınca ülkemizin taahhütlerine uygun, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tescil eden uluslararası hukuk, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı ilkeleriyle uyumlu olduğu; bölge halklarının da huzur ve refahı yararına olacağı, ayrıca milli çıkarlarımız bakımından gerekli olduğu değerlendirilmektedir. Bu mülahazalarla Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Stratejik Ortaklık ve Karşılıklı Yardım Anlaşması hükümlerinden kaynaklanan taahhütlerimizi yerine getirmek, ateşkesin tesisi, ihlallerin önlenmesi, bölgede barış ve istikrarın sağlanması amacıyla Türkiye'nin yüksek menfaatlerini etkili şekilde korumak ve kollamak üzere, hudut, şümul, miktar ve zamanı Cumhurbaşkanınca takdir ve tayin olunacak şekilde, TSK'nin Ortak Merkezin görevlerinin ifası yönünde hareket etmek üzere yabancı ülkelere gönderilmesi, bu kuvvetlerin Cumhurbaşkanının belirleyeceği esaslara göre kullanılması ile risk ve tehditlerin giderilmesi için her türlü tedbirin alınması ve bunlara imkan sağlayacak düzenlemelerin Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek esaslara göre yapılması için anayasanın 92'nci maddesi uyarınca bir yıl süreyle izin verilmesi hususunda gereğini bilgilerinize sunarım."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Azerbaycana Asker GönderilmesiAzerbaycan Tezkeresi Mecliste
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakanlıktan 'İmamoğlu' açıklaması
Bakanlıktan 'İmamoğlu' açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC’de
Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC’de
Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ankara’da
Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ankara’da
Amacımız vatandaşımızın, sağlığını korumak
Amacımız vatandaşımızın, sağlığını korumak
Antalya Büyükşehir'de yetki krizi
Antalya Büyükşehir'de yetki krizi
AK Parti'li Özkan'dan Özdağ'ın 'anayasa' iddiasına yanıt
AK Parti'li Özkan'dan Özdağ'ın 'anayasa' iddiasına yanıt
Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar!
Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar!
CHP il başkanından Kılıçdaroğlu'na görevden alma tepkisi
CHP il başkanından Kılıçdaroğlu'na görevden alma tepkisi
Kılıçdaroğlu: 'Oyumuz beklediğimiz ölçüde artmıyorsa sorumlusu biziz'
Kılıçdaroğlu: 'Oyumuz beklediğimiz ölçüde artmıyorsa sorumlusu biziz'

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma