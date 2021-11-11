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Azerbaycan tezkeresi Meclis'te kabul edildi

Türk askerinin Azerbaycan'daki görev süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

11 Kasım 2021 Perşembe 09:18
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Azerbaycan tezkeresi Meclis'te kabul edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla TBMM Başkanlığına gönderilen ve Meclis Genel Kurulu'nda görüşülen tezkere, Türkiye'nin Rusya ile birlikte oluşturduğu, Ortak Merkez'in faaliyetlerine devam ettiği, Ortak Merkez vasıtasıyla da bölgenin güvenliğine ve taraflar arasında güven inşasına katkı sağladığı vurgulandı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Ortak Merkez'in görevinin devamı için izin süresinin 17 Kasım 2021'den itibaren bir yıl uzatılmasını içeren tezkere Meclis Genel Kurulu'nda oylandı. Türk askerinin Azerbaycan'daki görev süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Partili milletvekillerinin oylarıyla kabul edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TBMMAzerbaycanTezkere
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