Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 18
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
3.912,26
ALTIN
976,05
DOLAR
18,60
STERLİN
20,96
EURO
18,23
Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlisi alıyor
Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim...
Çanakkale Belediye Başkanlığına Memur (İtfaiye ve Zabıta) alınacak
Çanakkale Belediye Başkanlığına Memur...
KOSGEB 13 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
KOSGEB 13 Sözleşmeli Bilişim...
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Kilis 7 Aralık Üniversitesi...
Ticaret Bakanlığı 419 Ticaret Uzman Yardımcısı alacak
Ticaret Bakanlığı 419 Ticaret...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Azerbaycan tezkeresi Meclis'te

20 Ekim 2022 Perşembe 16:01
Azerbaycan tezkeresi Meclis'te

ANKARA - Türk askerinin Azerbaycan'daki görev süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

TBMM Başkanlığı'na sunulan tezkerede, Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarma mücadelesinde elde ettiği başarı ve sahada oluşan yeni durum sonucunda; Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya tarafından imzalanan 9 Kasım 2020 tarihli 'Üçlü Bildiri'de bölgedeki istikrarın korunması amacıyla öngörülen faaliyetlerin devam ettiği belirtildi.

Türkiye'nin Rusya ile birlikte oluşturduğu Ortak Merkez'in faaliyetlerine devam ettiği, Ortak Merkez vasıtasıyla da bölgenin güvenliğine ve taraflar arasında güven inşasına katkı sağlandığına vurgu yapılarak; Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Ortak Merkez'in görevinin devamı için izin süresinin 17 Kasım 2022'den itibaren bir yıl uzatılması istendi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan Tezkeresi MeclisteTürk Askeri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Oktay: Mehmetçiğin terörle mücadelesine kara çalmaya çalışmak, terörden de beterdir
Oktay: Mehmetçiğin terörle mücadelesine kara çalmaya çalışmak, terörden de beterdir
Semra Güzel için TBMM'de Hazırlık Komisyonu kuruldu
Semra Güzel için TBMM'de Hazırlık Komisyonu kuruldu
Babacan: Enerji alanında topyekun bir atılım yapmayı hedefliyoruz
Babacan: Enerji alanında topyekun bir atılım yapmayı hedefliyoruz
AK Parti'li Fakıbaba, milletvekilliğinden istifa etti
AK Parti'li Fakıbaba, milletvekilliğinden istifa etti
Bakan Bilgin: Madencilere yönelik kanun teklifi Meclis'e gönderilecek
Bakan Bilgin: Madencilere yönelik kanun teklifi Meclis'e gönderilecek
Bakan Varank, İsrailli mevkidaşı Barbivai ile görüştü
Bakan Varank, İsrailli mevkidaşı Barbivai ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'aday ol' çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'aday ol' çağrısı
Kılıçdaroğlu: Hiç kimsenin adamı değilim
Kılıçdaroğlu: Hiç kimsenin adamı değilim
Akşener: Maden kazalarındaki ölüm aylıkları için kanun teklifi vereceğiz
Akşener: Maden kazalarındaki ölüm aylıkları için kanun teklifi vereceğiz

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول