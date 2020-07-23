Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
ABD’de Özgürlük Heykeli’ne yıldırım düştü
ABD’de Özgürlük Heykeli’ne yıldırım düştü
Rıza Kayaalp: Kendimi 10 yıl önceki gibi genç ve dinamik hissediyorum
Rıza Kayaalp: Kendimi 10 yıl...
Pınar Gültekin'in ismi Adana'da bir parka verilecek
Pınar Gültekin'in ismi Adana'da bir...
Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs test açıklaması!
Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs test açıklaması!
Jandarmada FETÖ operasyonu: 14 gözaltı
Son Dakika
Jandarmada FETÖ operasyonu: 14 gözaltı
İş fırsatları için hemen tıkla!

AYM, Berberoğlu'nun ihlal başvurusunu erteledi

Anayasa Mahkemesi (AYM), Enis Berberoğlu'nun hak ihlali başvurusu hakkındaki kararını erteledi.

23 Temmuz 2020 Perşembe 14:07
0 Okunma
AYM, Berberoğlu'nun ihlal başvurusunu erteledi

ANKARA - Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, bugünkü toplantısında Haziran ayı başında milletvekilliği düşürülen CHP'li Enis Berberoğlu’nun bireysel başvurusunu gündemine aldı. Toplantıda bir üye dosyaya yeterince hazırlanamadığı gerekçesiyle içtüzükten kaynaklanan erteleme talebi hakkını kullandı. Genel Kurulun bu talebi kabul etmesiyle Berberoğlu’nun bireysel başvurusu hakkındaki karar ileri bir tarihe ertelendi. Berberoğlu’nun başvurusunun eylül ayında görüşülmesi bekleniyor. AYM eğer başvuru ile ilgili hak ihlali kararı verirse Berberoğlu tekrar milletvekili olamayacak; ancak Anayasa ihlalinin ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AYMBerberoğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Altun: Demokrasi düşmanlığı yapmayın, demokrasimize hizmet edin
Altun: Demokrasi düşmanlığı yapmayın, demokrasimize hizmet edin
Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Libya' açıklaması
Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Libya' açıklaması
Dışişleri'nden, Yunanistan'a 'kıta sahanlığı' tepkisi
Dışişleri'nden, Yunanistan'a 'kıta sahanlığı' tepkisi
Erdoğan, Ayasofya'da incelemelerde bulundu
Erdoğan, Ayasofya'da incelemelerde bulundu
Bakan Albayrak duyurdu: 31 yeni eğitim eklendi
Bakan Albayrak duyurdu: 31 yeni eğitim eklendi
Milliyetçi Siyaset ve Milli Devlet..!
Milliyetçi Siyaset ve Milli Devlet..!
TSK Kanunu Meclis'te kabul edildi
TSK Kanunu Meclis'te kabul edildi
TBMM'de 11 maddelik mini torba teklif kabul edildi
TBMM'de 11 maddelik mini torba teklif kabul edildi
TBMM'de yeni komisyon kuruluyor
TBMM'de yeni komisyon kuruluyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı