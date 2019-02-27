Aydın’da değişim sudan başlayacak!

AYDIN - İnciri, zeytini, kestanesi, turizm bölgeleri ve jeotermal kaynakları ile Türkiye’ye katma değer sağlayan illerin başında gelen Aydın’da, yerel seçim yarışı tatlı sert bir rekabete sahne oluyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı’nın desteğini arkasına alan, MHP seçmeninin de sahiplendiği Mustafa Savaş, Ak Parti’nin Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu. Yoğun seçim çalışmaları sırasında Aydın’da bir grup basın mensubu ile bir araya gelerek projelerini anlatan Mustafa Savaş, polemiklerle değil projelerle halkın karşısına çıktıklarını söyledi.

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Aydın halkının en önemli sorununun fahiş su fiyatları olduğunu kaydeden Mustafa Savaş, 31 Mart 2019’da göreve gelir gelmez su tarifesini yarı yarıya ucuzlatacakları sözünü verdi. “Türkiyenin en pahalı suyunu Aydın kullanıyor. Belediyenin eli vatandaşın cebinde” diyen Mustafa Savaş, sadece su gelirleri sayesinde belediyenin kasasına her gün beş milyon lira girdiğini vurguladı. Aydın’da kanalizasyon ve arıtma gibi temel altyapı problemlerinin çözülmediği yerler bulunduğunu kaydeden Mustafa Savaş, “Bundan dolayı da belediye ceza alıyor. Beş yılda yüz milyon lira reklam harcaması yapıldı. Bu parayla güneş enerji santralı kurabilirdiniz. Öz gelir yaratmasını bilmiyorlar. Nisanda suyun fiyatını yüzde 50 ucuzlatacağız. Aydın’da seçimin kaderini su belirleyecek. Sudan sebeplerle gidecekler” diye konuştu.

AYDIN DEĞİŞİM İSTİYOR

Aydın için hayata geçirecekleri projeleri 28 Şubat’ta açıklayacaklarını söyleyen Mustafa Savaş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Pazar esnafı dükkandan koşarak gelip elimizi sıkıyor. Aydın değişim istiyor. İlimize içerisinde agropark da barındıran uygulamalı teknolojilerin yer aldığı bir tarım üniversitesi kuracağız. Turizmle engerek bir yapı olacak. Bir şirket kurup buradaki tarım ürünlerinin büyükşehirlere ulaştırılması konusunda lojistik destek vereceğiz. Jeotermalin de avantajıyla seracılık sayesinde yaş sebze meyvede üretimi artırarak, büyükşehirlere uygun ürün tedariğine destek vereceğiz.”

YEREL KALKINMA ÖNCELİĞİMİZ

Yerel kalkınmanın kendileri için öncelik olduğunu ifade eden Mustafa Savaş, bu kapsamda belirledikleri 3T stratejisini şöyle anlattı: “Tarım, turizm ve termal. Üçüncü de istihdam dostu alanlar. Üçü de birbiriyle konuştuğunda üretim ve istihdamı, ihracatı artırmaya yarıyor. Normal belediyecilik hizmetleri zaten yapılacak, onlar olmazsa olmaz ama biz yerel kalkınmayı başlatacağız. Finans konusunda zaten bir ekonomist olarak tecrübemiz var. Aydın bu sefer iktidarla birlikte yürümek şansını yakalayacak. Aydın çok bakir. Küçük dokunuşlarla potansiyel gerçekleştirilebilir. Sadece Hükümet’in verdiği bütçelerle bu işler başarılamaz ama biz Ankara’yı büyük projeler için ikna edebiliriz. Tarım Bakanımıza, Aydın’da yem fabrikası olmadığını söyledik. Şimdi gündemlerine aldılar.”

İLAN PARALARI İHTİYAÇ SAHİPLERİNE GİDECEK

Kuşadası’nın içme ve musluk suyu sorununu çözecekleri sözünü veren Mustafa Savaş, “Sarıçay barajı projesini mevcut belediye başkanı yapamadı. Hükümetimiz 2019 yatırım programına aldı. Bedeli 350 milyon lira. Otuz yıl boyunca belediye faizsiz bir şekilde bunu ödeyecek” diye konuştu.

Mevcut belediye başkanının 133 vaatte bulunduğunu ama geçen süreçte sadece 13’ünü hayata getirebildiğini vurgulayan Mustafa Savaş, şu ifadeleri kullandı: “Biz bunlardan faydalı olanları alıp yapacağız. Mevcut başkan belediye imkanlarıyla bilboardları kullanıyor. Nisandan sonra parasını kendi ceplerinden vererek istedikleri kadar kullanabilirler. Benim resmimi bilboardlarda görmeyeceksiniz. Oraları firmalara kiralayıp elde edilen geliri sokak hayvanları ve ihyaç sahipleri için kullanacağız. Çarşı pazarda dolaşıp konuştuğunuz herkes şikayetçi. CHP'liler de şikayetçiler, oyumuzu size vereceğiz diyorlar.”

İNSANLARI KAZANÇ KAPISI YAPMIŞLAR

Nazilli’de açacakları kültür merkezinin adını “Turist Ömer” koyacaklarını ifade eden Mustafa Savaş, “İlin birçok noktasına daha kültür merkezi açacağız. Belediyenin iş insanları ve esnafla iletişim sorunu var. Belediye, insanları kazanç kapısı olarak görmeye başlamış. Ruhsatlar, vize ücretleri vs.’de komşu illere göre korkunç farklar var. Ticaret Odası’nda iş insanlarının sorunlarını dinledik. Üç saat sürdü. Burada toplantımız olmasaydı daha da uzardı” bilgisini verdi.

DÜNYANIN ELÇİLERİNİ AYDIN’A GETİRECEK

“Aydın’da bir şeyi değiştirirseniz her şey değişecek” diyen Mustafa Savaş, Dış İşleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptıkları görüşmeyi anlatarak, önümüzdeki yıl ağustos ayında dünyadaki tüm ülkelerin büyükelçilerini Aydın’da ağırlayacaklarını kaydetti. Savaş, Çinli turistlere yönelik yerel lezzetleri konusunda da özel çalışmalar içinde olacaklarını ifade etti. Toplantıda Savaş’a Ak Parti Birinci Sıra Belediye Meclis Üyesi Adayı Taceddin Özden de eşlik etti.