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Avukatlık Kanunu'nda değişiklik teklifi, kabul edildi

TBMM Genel Kurulu'nda, Avukatlık Kanunu ile kira sözleşmelerine ilişkin düzenlemeler öngören kanun teklifi, kabul edildi. 

09 Haziran 2022 Perşembe 12:50
Avukatlık Kanunu'nda değişiklik teklifi, kabul edildi

ANKARA, (DHA)


TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da, 'Avukatlık Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' görüşülerek kabul edildi. Buna göre; avukatlık stajına fiilen engel olmamak şartıyla herhangi bir işte sigortalı olarak çalışmak avukatlık stajına engel teşkil etmeyecek. Hakim ve savcılar dışında, kamu kurum ve kuruluşlarında kadro ve pozisyonlarında görev yapanlar da görevleri sırasında avukatlık stajı yapabilecek. Birden fazla baronun bulunduğu illerde, her bir baro tarafından adli yardım bürosu oluşturulacak.

KİRA DÜZENMEMESİ 

AK Parti'nin verdiği önergeyle, teklife geçici madde eklendi. Konut kiralarıyla ilgili Türk Borçlar Kanunu'nda değişikliğe gidildi. Kanunun yürürlüğe girdiği tarih ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmalar, bir önceki kira yılına ait kira bedelinin yüzde 25'ini geçmeyecek. Bir önceki kira yılının tüketici fiyat endeksindeki 12 aylık ortalamalara göre değişim oranı yüzde 25'in altında kalması halinde değişim oranı geçerli olacak. Bu kural, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanacak. Bu oranları geçecek şekilde yapılan sözleşmeler, fazla miktar yönünden geçersiz olacak. (DHA)

DHA

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Avukatlık Kanununda Değişiklik TeklifiKabul Edildiönce Vatan
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