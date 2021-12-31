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Atama Kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanlığı tarafından çeşitli kurum ve kuruluşlara yapılan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

31 Aralık 2021 Cuma 09:21
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Atama Kararları Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre; Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyeliğine Azize Sibel Gönül, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdür Yardımcılığına ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Hüseyin Uyan atandı.

Kararla, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Düzce İl Müdürlüğüne Mehmet Sarıoğlan, Karabük İl Müdürlüğüne İsrafil Yıldız atandı. 

Tarım ve Orman Bakanlığı Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Bekir Yücel Tanrıkulu, Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Fatih Önlem atandı.

DHA

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KararAtamaResmi Gazete
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