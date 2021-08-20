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Atama Kararı Resmi Gazete'de 

Ankara, İstanbul ve İzmir'de görev yapan mülki idare amirlerinin de arasında olduğu 624 mülki idare amirinin görev yerlerinde değişiklik yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı, Resmi Gazete'de yayımladı.

20 Ağustos 2021 Cuma 09:56
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Atama Kararı Resmi Gazete'de 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile bulundukları yerlerde görev sürelerini tamamlayan veya hizmet ve mazeretleri gereğince kararname kapsamına alınan 624 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi.

ANKARA'YA YAPILAN ATAMALAR

Yapılan atamalarla Metin Selçuk, Akyurt Kaymakamı; Ramazan Yıldırım, Bala Kaymakamı; Mehmet Akçay, Keçiören Kaymakamı; Abdullah Selim Parlar, Kahramankazan Kaymakamı; Türker Çağatay Halim, Yenimahalle Kaymakamı; Oktay Erdoğan, Beypazarı Kaymakamı; Yusuf Durani Dinç, Nallıhan Kaymakamı; Murat Akyüz ise Evren Kaymakamı oldu.

İSTANBUL'A YAPILAN ATAMALAR

Atamayla; Resul Çelik, Çekmeköy Kaymakamı; Bahri Tiryaki, Maltepe Kaymakamı; Kemal Kızılkaya, Sultanbeyli Kaymakamı; Tolga Toğan, Silivri Kaymakamı ve Ahmet Karakaya, Sancaktepe Kaymakamlığı görevine getirildi.

İZMİR'E YAPILAN ATAMALAR

İzmir'de ise, Naci Aktaş, Seferihisar Kaymakamı; Adnan Çakıroğlu, Çiğli Kaymakamı; Gökhan Görgülüaslan, Konak Kaymakamı; Musa Sarı, Kemalpaşa Kaymakamı; Cevat Çelik, Menderes Kaymakamı; Fırat Kadiroğlu, Beydağ Kaymakamı; Onur Titiz, Kiraz Kaymakamı olarak görev aldı.

Atamaların, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Resmi GazeteAtamaKarar
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