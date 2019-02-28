ERZURUM, (DHA)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum mitinginde yaptığı konuşmada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğu'nu hedef alarak, "CHP olarak tarihinizde sizin yokluklar kuyruğu vardı. Bay Kemal, senin baban da iyi bilir, sen de iyi bilirsin. Analarımızın, babalarımızın nüfus cüzdanlarında özel kartlar, mühürler var. Yağ kuyrukları, benzin kuyrukları sende de ilaç kuyruğu vardı. Şimdi ne var? Şimdi yokluk kuyruğu yok, varlık kuyruğu var. Simsarlar, komisyoncular. Halkımızı sömürmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz'" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimleri için İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitingde toplanan kalabalığa seslendi. Kar yağışı altında toplananlara seslenen Erdoğan, bir ay içerisinde ikinci kez Erzurum'a geldiğini anımsattı. Kar ve tipi altında miting için gelenlere teşekkür eden Recep Tayyip Erdoğan, Dadaşlarla buluşmanın kendilerine güç verdiğini söyledi. Milli mücadelenin ateşinin Erzurum'da yakıldığını belirten Erdoğan, HDP'ye yüklendi. İzlettiği sinevizyonda Selahattin Demirtaş'ın PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın heykelinin dikileceği sözlerine tepki gösteren Erdoğan, "Bu can bu tende oldukça sizler de bu kardeşinize bu görevi verdikçe biliniz ki bu ülkede heykeli bırak önce kendilerini kurtarsınlar. Bu ülkeyi bölemeyecekler, Kürdistan Kuzey Irak'ta. Çok seviyorlarsa oraya gitsinler. Benim ülkemde Kürdistan diye bir bölge yok. Böyle bir bölünmeye de asla müsaade etmedik ve etmeyeceğiz" dedi. Erdoğan, şöyle devam etti:

"Kim kiminle kol kola? HDP, sözde İYİ Parti ve ne yazık ki Saadet Partisi. Dördü bir araya gelmişler. Bakınız hadisi şerefler, sevgililer sevgilisi ne buyuruyor; 'Kişi sevdikleriyle beraberdir.' Şimdi söyle bana arkadaşını söyleyeyim sana kim olduğunu, yahu huyundan suyundan dilinden bir yerden kapacak. Şimdi CHP ile kol kola olan ne olacak? Onlar gibi olacak. Aynı şekilde İYİ Parti'yle, aynı şekilde HDP ile bunlar bir ittifak oluşturmuşlar. Biz de bir ittifak oluşturduk. Cumhur İttifakı nerede başladı, 15 Temmuz'da başladı. 15 Temmuz'dan bu yana 7 Ağustos Yenikapı ruhuyla yürüyoruz. Temenni odur ki; 'pazara kadar değil, mezara kadar' yürüyelim."

'İZMİR SENDEYDİ SUYU UCUZLATTIN MI?'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da eleştiren Erdoğan, "Bay Kemal ne diyor? 'Ankara'da, İstanbul'da eğer biz belediyeleri alırsak suyu ucuzlatacağız.' Bay Kemal İzmir sendeydi, İzmir'de suyu ucuzlattın mı? Muğla sendeydi ucuzlattın mı? Ya sen İzmir'e su veremiyordun su. DSİ'yi devreye soktuk. Oraya su getirdik. Akşam yalan sabah iftira, hayatı bu. Hastanelerimizle ilgili söylediği yalanlar sizleri üşütmek istemediğim için ekranda anlatamıyorum. SSK Genel Müdürü iken bunlar ölüleri bile rehin aldılar" dedi.

'CAMİLERİ AHIRA ÇEVİREN BU CHP ZİHNİYETİDİR'

Bu yıl 28 Şubat darbesinin 22'nci yıl dönümü olduğunu anımsatan Recep Tayyip Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"28 Şubat 1997 postmodern darbesinin demokrasimiz adına o utanç gününün 22 yıl dönümü. Yani benim başörtülü kızlarımın üniversitelere alınmadığı günün bir yıl dönümü. Bu çileleri kimlerle çektik? Bu CHP ile çektik. Camileri ahıra çeviren bu CHP zihniyetidir. Başörtülü kızlarımız odalarda, onları hesaba çeken başlarını açtırmak suretiyle içeri alan rektör yardımcısı hanım CHP'nin vekili oldu biliyorsunuz. Ya bize neyi anlatıyorlar bunlar. Bizimle yan yana geldiklerinde başka, sırtlarını döndüklerinde başka. Bizi aldatamazsınız. Türkiye'nin cuntalar, darbeler defterinin bu karanlık sayfası istiklal ve istikbalimize daha sıkı sarılmamızı gerektiğini gösteriyor. İşte bunun için biz Türkiye'nin içinden geçtiği dönemin inceliklerini, hassasiyetlerini, önemini tüm yönleriyle milletimizle paylaşmaya çalışıyoruz. Son 6 yıldır tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar çok sayıda, çok yönlü saldırıya maruz kaldı. Bunların hiçbiri tesadüfî değil. Bay Kemal 23.15'te tankların arasından geçen sen değil miydin? Gece 01.15 aynı havalimanında ben uçakla geldim. Yanımda, damadım, eşim, torunlarım vardı. Onlarla beraber oraya indim. 10 binler alandaydı. Bay Kemal bütün bu tablolara bakarak Bakırköy Belediyesi'nde kahvesini yudumlayarak izliyordu, görüntülerle sabit. Bay Kemal sen darbecisin darbeci. Sen darbecilerle berabersin ve geçmişinde de bu var. Kendinizi aklayamazsınız. Menderes'in ipini çekenlerle iki arkadaşının ipini çekenlerin zihniyeti neyse senin zihniyetin de odur. Türkiye'nin istikrarına darbe vurmak, milletin huzurunu kaçırmak işte şimdi sen bölücü terör örgütüyle berabersin. İşte Kandil ne diyor? 'Batı'da AK Parti ve MHP'yi bitireceğiz. Kürdistan'da CHP ile beraber olacağız' diyor. Bir şey söylemeye gerek var mı? Delil ortada izlettim gördünüz."

'HERKES BİZE HAYRAN'

Tanzim satış noktalarına da değinen Recep Tayyip Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun dün Batman'da ekonomik dalgalanmalardan bahsettiğini söyledi. Erdoğan, "Batman'da konuşuyor; domates, biber, patlıcan. Ya kimi aldatıyorsunuz siz? CHP olarak tarihinizde sizin yokluklar kuyruğu vardı. Bay Kemal sen iyi bilirsin. Analarımız, babalarımızın nüfus cüzdanlarında mühürlü özel kartlar vardı. Yağ kuyrukları, benzin kuyrukları senin döneminde de ilaç kuyruğu vardı. Şimdi ne var? Şimdi yokluk kuyruğu yok, varlık kuyruğu var. Simsarlar, komisyoncular. 'Halkımızı sömürmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz' diye bu adımları attık. Milletim bunlardan çok memnun, fiyatlar yarı yarıya indi" dedi. Erdoğan, şöyle devam etti:

"Isparta'da idim. Orada elma elde kalmış. Milletvekilimiz Süreyya Bey söyledi, 'elde 400 bin ton elma var' diye. Ben de dedim ki; görüşün uygun bir fiyat veriyorlarsa Hazine Maliye Bakanıma telefon ediyorum, elmayı çeker alır milletimize satarız. Onlarla anlaşıldı. UmmadIkları bir fiyat, 2 lira dediler aldık elmayı ve bu elma şu anda piyasada 3 liraya satılıyor. Daha önce 8-9-10 liraya satılıyordu. Bay Kemal sen bu işlerden anlamazsın. Hala aynı yerdesin. 9 kez seçim kaybettin koltuktan kalkamıyorsun. 23,5 milyar dolar IMF borcu vardı, Mayıs 2013'te IMF borcu bitti. İşte biz buyuz. Daha iyi olacak. Bütün bu büyük oyunları biz bozduk. Çevremizdeki herkes bize hayran. Daha iyi olacağız, daha güçlü olacağız, biz yeter ki yere sağlam basalım, birbirimize inanalım."