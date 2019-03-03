Asgari ücret 2200 TL olacak

ANKARA, (DHA)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'de 7,5 milyon işsizin bulunduğunu söyleyerek, "Bunları çözmemiz lazım. Asla umutsuzluğa kapılmamak gerekiyor. Umutsuzluk bizim kitabımızda yoktur. Bütün zorlukları aşmak zorundayız" dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Elmadağ ilçesinde partisinin seçim koordinasyon merkezinin açılışına katıldı. Kılıçdaroğlu, açılış öncesinde partisinin Elmadağ Belediye Başkan Adayı Adem Barış Aşkın ile seçim otobüsünün üzerine çıkarak toplanan kalabalığa seslendi.

Kılıçdaroğlu, adaylarının başkan seçildikten sonra oy verenin de vermeyenin de başkanı olacağını, herkesi kucaklayacağı belirtti. Bütün insanları sevdiklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Vatandaş arasında ayrım yapmak istemiyoruz. İnançları farklı olabilir, ama hepimiz mübarek bayrağımızın altında yaşıyoruz. Bayrak, şehit deyince akan sular durur. Dolayısıyla vatanı vatan yapan bunlardır zaten. Siyaset hizmet yarışıdır. Hizmet yarışına sonuna kadar evet. İnsanları birbirine düşürmek doğru değil. Buraya gelirken Çankaya Belediye Başkanımızla geldim. Adem Başkanımız seçildikte sonra Çankaya Belediye başkanımız Alper Taşdelen ile çok yakın çalışacaklar. Çankaya Belediye Başkanımız da yardım edecek ama en büyük çalışmayı Adem başkan yapacak ve burayı ayağa kaldıracak" dedi.

'UMUTSUZLUK BİZİM KİTABIMIZDA YOKTUR'

Kılıçdaroğlu, işsizliğin ve pahalılığın bir tarafta olduğunu kaydederek, "7,5 milyon işsiz var bütün bunları çözmemiz lazım. Asla umutsuzluğa kapılmamak gerekiyor. Umutsuzluk bizim kitabımızda yoktur. Bütün zorlukları aşmak zorundayız. Burada Adem Başkanı, büyükşehirde Mansur Başkanı başkan yapacağız. Onları takip edeceğiz, bakalım verdikleri sözleri tutuyorlar mı, tutmuyorlar mı? Bütün başkan adaylarıma sözünü tutmayacağınız vaatlerde bulunmayın dedim" diye konuştu.

'CHP’Lİ BELEDİYELERDE ASGARİ ÜCRET 2200 TL OLACAK'

Kılıçdaroğlu, seçildikten sonra her belediye başkanından 2 şey istediğini belirterek, şunları söyledi:

"Seçildiği andan itibaren, 'şu bana oy verdi, bu oy vermedi' diye ayırmayacaksın. Bütün beldeyi kucaklayacaksın. Çünkü, sen oranın belediye başkanısın ve hizmet götürmek zorundasın. Bir bütçe var, yaptığı her harcamanın hesabını vereceksin. Bütçe görüşmelerinde söz vermiştim, 'asgari ücret 2200 lira olsun' dedik, yapmadılar ama bizim belediyelerimiz asgari ücret 2200 TL şu an veriyorlar. Adem başkan burada seçildiğinde de asgari ücreti net 2200 TL yapacak. Ama bir sözümüz daha var 1 Ocak’tan Nisan’a kadar olan farkı da ayrıca ödeyecekler. Yani nasıl sözümüzün arkasında durduysak, yine aynı şekilde duracağız. Kimsenin kuşkusu olmasın."

'GİTTİLER KAYSERİ'DEN BELEDİYE BAŞKAN ADAYI GETİRDİLER'

Millet İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'ın, kendisini Ankara'ya adayan bir Cumhuriyet çocuğu olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Mansur Yavaş Ankaralılar için mücadele ediyor. 6 milyonluk Ankara'da bir belediye başkanı bulamadılar. Gittiler Kayseri'den belediye başkan adayı getirdiler. Buranın evlatları yok mu? Bir iktidar düşünün herhangi bir ülkede. 17 yıl ülkeyi yönetmiş olsun. İstedikleri valiyi, belediye başkanı atıyorlar. İstediklerini görevden alıyorlar, ama 17 yılın sonunda vatandaşı soğan kuyruğuna mecbur ediyorlar. Ben bunu söyleyince, 'Bay Kemal konuşuyor' diyorlar. Evet Bay Kemal konuşuyor, doğruları söylüyor. Bay Kemal haram yemez, kul hakkı yemez, fakirin fukaranın yanındadır, sarayda oturmaz, evinde oturur. Bay Kemal hırsızlık yapmaz, devleti soymaz. Ne derlerse desinler. Kem söz sahibine aittir. Siyasete girerken mal varlığını açıklayan siyasetçi benim."

HASANOĞLAN ÇEVRE KORUMA DERNEĞİ'Nİ ZİYARET ETTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Elmadağ'da gerçekleştirilen seçim koordinasyon merkezinin açılışının ardından Hasanoğlan Çevre Koruma Derneği’ni ziyaret etti. Ziyarette konuşan Kılıçdaroğlu, Elmadağ'a üniversite kurulması gerektiğini söyleyerek, "Tarihe verdiğimiz bir önemin göstergesi olacaktır. Burada bir üniversitenin kurulması Cumhuriyet'in kuruluşunda ve Cumhuriyet'in büyümesinde gelişmesinde büyük katkı veren o insanların hatıralarına da saygı duymak demektir" dedi.

'BİR KİTLEYİ MİLLET YAPAN KENDİ TARİHİNE SAHİP ÇIKMASIDIR'

Kılıçdaroğlu, üniversite kurmanın aynı zamanda tarihe katkıda bulunmak olduğunu belirtti. Halkın, köy enstitüleriyle ilgili olarak eski binaların yıkıldığını, harabe haline geldiğini söylediğini ifade eden Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Ben bir dönem önce buraya geldiğimde hem köy enstitülerinin o binalarını hem de oradaki heykelleri gezip görmüştüm. Ama içim biraz burkularak gezip ziyaret ettim. Şu anda biraz daha kötü olduğunu söylüyorsunuz. Ama el birliğiyle bir toplumu bir kitleyi millet yapan kendi tarihine sahip çıkması demektir. Köy enstitüleri, bu toplumun en önemli kültür değerlerinden birisidir. Dolayısıyla biz bu kültüre sahip çıkmak zorundayız. Oralar yeniden eğitim merkezi olmalı. İnsanlarımız gidip gezip görmeli zamanında hangi koşullarda insanların nasıl eğitildiklerini bilmeliler. Cumhuriyet kurulduğu zaman erkeklerde okuma-yazma yüzde 7-8 civarında kadınlarda ise binde 8 civarında. Cumhuriyet'i kurmuşsunuz ama okuma yazma oranı çok düşük. Bizler kırsal kesimden, yani bizim büyüklerimiz başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere Anadolu coğrafyasına köy enstitüsünü yayarak yeni bir ışık açtılar. Binlerce insan buralarda yetişti ve binlerce insan çağdaş Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurulmasına büyük katkılarda bulundular.''

'MANSUR BEY CUMHURİYET DEĞERLERİNE BAĞLIDIR'

Millet İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'ın Cumhuriyet değerlerine bağlı olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, Yavaş'ın Ankara'da seçimi kazanacağını kaydetti. Kılıçdaroğlu, Yavaş'ın Cumhuriyet değerlerine bağlı olduğunu kaydederek, "Bu ülkenin topraklarına bağlıdır. Ankara'nın ne kadar önemli olduğunu, Ankara'nın bir Cumhuriyet kenti olduğunu, Hasanoğlan'ın da bir Cumhuriyet kentinin ayrılmaz parçası olduğunu gayet iyi bilen bir başkanımızdır. Başkan olduktan sonra göreceksiniz burada ki o bütün sizin harabe olarak adlandırdığınız yerleri yeniden eğitime kültüre kazandıracaktır. Hasanoğlan'a yeni bir ruh gelecek. Burası bir kültür merkezi olacak. Türkiye’nin her yerinden Hasanoğlan'ı gezmeye gelecekler. Bütün bunların tamamını gerçekleştirmek istiyoruz" diye konuştu.

MAMAKLILARA SESLENDİ

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Hasanoğlan Çevre Koruma Derneği ziyaretinin ardından Mamak'ta bulunan Hacı Bektaş Veli Parkı'nda ilçe sakinlerine seslendi. Kılıçdaroğlu, yerel seçimde Türkiye'nin geleceği için oylara sahip çıkacaklarını söyledi. "Baharı getireceğiz" diyen Kılıçdaroğlu, "Bu ülkeye adam gibi insan gibi politikacılar gelecek. Hiç kimsenin ötekileştirilmediği bir Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz. Birlikte mücadele edeceğiz. Bizim mücadelemiz, hak mücadelesidir. Hep beraber sandığa gideceğiz. Hep birlikte oylarımızı vereceğiz. Mamak'ta yeniden bir tarih yazacağız" dedi.

'BAY KEMAL KONUŞACAK'

Türkiye'de ciddi sorunlar olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, "Pahalılık almış başını gidiyor. 'İşsizlik, yoksulluk var' diyorum itiraz ediyorlar. 'Bu memleketin huzura ihtiyacı var' diyorum itiraz ediyorlar. Ben ne dersem 'Bay Kemal konuşuyor' diyorlar. Bay Kemal konuşacak. Bay Kemal kimseyi ötekileştirmez ama onlar aksini yaparlar. Bay Kemal evladına paralı askerlik yaptırmaz ama onlar başka türlü yaptırır. Eğer bir bay Kemal arıyorlarsa o bay Kemal budur" diye konuştu.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni kazanacaklarını kaydederek, "Ankara, bir üniversite, tarih kenti olacaktır. Kurtuluşun ve kuruluşun başkenti olacaktır" dedi.