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APA Genel Sekreteri Majidi: Türkiye parlamenter diplomasinin gelişimine büyük katkı sağladı ve ivme kazandırdı

Asya Parlamenter Asamblesi (APA) Genel Sekreteri Mohammad Reza Majidi, "Türkiye, işbirliği içerisinde APA'nın tüm üyeleriyle parlamenter diplomasinin gelişimine büyük katkı sağladı ve ivme kazandırdı." dedi.

09 Ocak 2023 Pazartesi 14:40
APA Genel Sekreteri Majidi: Türkiye parlamenter diplomasinin gelişimine büyük katkı sağladı ve ivme kazandırdı

ANTALYA - Antalya'daki Kundu bölgesinde bir otelde düzenlenen, Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 13. Genel Kurulu, TBMM ve APA Başkanı Mustafa Şentop'un ev sahipliğinde devam ediyor.

"Değişen Uluslararası Dinamiklerde Çok Taraflılığın Teşvik Edilmesi" temasıyla düzenlenen genel kurula, APA üyesi 27 ülkeden parlamenter heyetleri katıldı.

APA Genel Sekreteri Majidi, açılışta yaptığı konuşmada, APA'nın başkanlık görevini Türkiye'nin başarılı bir şekilde yürüttüğünü belirterek, APA 13. Genel Kurulu'nun güzel sonuçlara vesile olmasını temenni etti.

APA'nın kuruluşundan bu yana güzel işler ortaya konulduğunu vurgulayan Majidi, "Türkiye, işbirliği içerisinde APA'nın tüm üyeleriyle parlamenter diplomasinin gelişimine büyük katkı sağladı ve ivme kazandırdı. Büyük çabaların, yakın işbirliğinin sonucu olarak tüm dünyanın salgınla krizlerle mücadele ettiği dönem boyunca APA, tedbirlerini alarak tüm toplantılarını çevrim içi gerçekleştirdi." diye konuştu.

"TBMM, APA için büyük çabalar gösterdi"

Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova da genel kurula davet için Türkiye'ye teşekkür ederek, TBMM'nin APA için büyük çabalar gösterdiğini, çok taraflılık konusunda herkese örnek olduğunu ifade etti.

Dünyada zorlukların giderek artığını dile getiren Gafarova, "Salgınla birlikte zorluklar artarak, insan hayatının tüm alanlarını etkiledi, toplumsal gerginlikler arttı. Salgın, iklim değişikliği ve küresel sorunlara karşı bazı tedbirler almaya çalıştık. Her zaman tek taraflı yaklaşımlar verimsiz oldu, onun için işbirliği her zaman önemli. Salgın sonrası döneme geçiş yaparken bazı gerçekliklerle de karşı karşıya kaldık." dedi.

Karmaşık sorunlara çözüm bulmak gerektiğini anlatan Gafarova, çifte standartlardan kaçınmak gerektiğini, adalet ve samimiyetin önemli olduğunu söyledi.

Gafarova, Azerbaycan topraklarının Ermenistan tarafından 30 yılı aşkın süre işgal edildiğini, şehirlerin tahrip edildiğini, halkın mülteci olarak gönderildiğini hatırlattı.

Kurula katılan diğer ülkelerin meclis başkanları ve meclis başkanvekilleri de konuşma yaptı.

AA

Anahtar Kelimeler:
APA Genel Sekreteri Majidi
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