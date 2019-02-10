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Ankara'ya güzel hizmetler yapacağımıza inanıyoruz

AK Parti'nin 31 Mart yerel seçimi için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mehmet Özhaseki, "Karşımızda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı gibi onurlu bir görev duruyor. Bizim buradaki işleri yapmaya aklımız eriyor. Birikimimiz, bilgimiz var. Ankara'ya güzel hizmetler yapacağımıza inanıyoruz" dedi.

Ankara'ya güzel hizmetler yapacağımıza inanıyoruz

AK Parti'nin 31 Mart yerel seçimi için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mehmet Özhaseki, "Karşımızda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı gibi onurlu bir görev duruyor. Bizim buradaki işleri yapmaya aklımız eriyor. Birikimimiz, bilgimiz var. Ankara'ya güzel hizmetler yapacağımıza inanıyoruz" dedi.

10 Şubat 2019 Pazar 14:00
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Ankara'ya güzel hizmetler yapacağımıza inanıyoruz

ANKARA, (DHA)

AK Parti'li Mehmet Özhaseki, seçim çalışmaları kapsamında, Keçiören'de Ankara Sivaslı Dernekler Federasyonu üyeleriyle kahvaltıda bir araya geldi. Programa, Mehmet Özhaseki'nin eşi Neşe Özhaseki ve AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz da katıldı. Burada hitap eden Özhaseki, "Karşımızda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı gibi onurlu bir görev duruyor. Rabb'im utandırmasın. Bizim buradaki işleri yapmaya aklımız eriyor. Birikimimiz, bilgimiz var. Bu anlamda hükümetle iş birliği içinde, Ankara'ya güzel hizmetler yapacağımıza inanıyoruz. Eğer sizler uygun görürseniz, destek verirseniz biz bu hizmete talibiz" diye konuştu. 

'ADAM İŞİ ÖĞRENENE KADAR 5 SENE GİDER'

Belediye başkanlarının ehliyet ve liyakat sahibi olması gerektiğini vurgulayan Özhaseki, "Bir yöreyi, beldeyi veya büyükşehri yönetmeye gücü yetecek, aklı erecek, bilgisi, birikimi olacak. Yani işi bizim sırtımızda öğrenmeyecek. Eğer bizim sırtımızda öğrenecekse yandık vallahi. Koca koca bütçeleri sağa sola harcar, perişan oluruz. Adam işi öğrenene kadar zaten 5 sene gider. Koca bütçeleri de harcar, kaçar gider. İşi bilmeli. Şehir ne şehri, nereye taşınacak, oraya giderken, neler yapılacak, öncelikler nelerdir; bunları bilmeli. Para, personel, mekan, algı yönetimi nedir bilmiyorsa bir adamın ne işi var belediye başkanlığında? Gitsin, başka iş yapsın. Ne yaparsa yapsın; ama bizim milyonları temsil edecek insanın bu gücünün, birikiminin olması lazım" dedi. 

DHA

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AnkaraözhasekiSeçimAK Partiönce Vatan
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