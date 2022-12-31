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Ankara'nın orta yerinde nasıl suikast yapılabilir

MİLLİ Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, "Sinan Ateş kardeşimiz, faili belli olmayan suikasta maruz kaldı. Evli, 2 çocuğu olan bir insana Ankara'nın orta yerinde sebebi ne olursa olsun, nasıl suikast yapılabilir, bu türlü eylemleri reddediyoruz. Görevinizi yapın, bu işin failleri kimse bulun" dedi.

31 Aralık 2022 Cumartesi 17:35
Ankara'nın orta yerinde nasıl suikast yapılabilir

ANKARA (DHA) 

Milli Yol Partisi lideri Remzi Çayır, Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun doğum günü ve BBP Genel Başkan Yardımcısı Selahattin Şenliler'in vefat yıl dönümü nedeniyle Taceddin Dergahı'nda düzenlenen anma programına katıldı. Muhsin Yazıcıoğlu'nun mezarı başında dualar edildi. Çayır, Muhsin Yazıcıoğlu'nu anarak, "Muhsin Başkanımızın sevdalıları bugün burada Muhsin başkanımızın doğum yıl dönümü, Selahattin Şenliler kardeşimizin de ölüm yıl dönümünde ‘dua edelim, analım’ diye buradayız.  Bir mart günü karlar altında ne yazık ki devlet onu bulmadı. Planlı programlı bir suikast söz konusu olduğu için bulmadı. Faili meçhuller bu ülkede sıradanlaştı. Ne mutlu ki onun 'Türkiye bağımsız olsun, Türk insanı şerefli yaşasın' davasının arkasında yürümemize. İnşallah bu vatanın sevdalıları, Türk milliyetçileri, bu ülkeye sevdalanmış, Türk milletinin yücelmesini isteyen herkese Muhsin Yazıcıoğlu'nun kucağı yeter. Türk milletini farklı renkleri ile kucaklayacağız. Sinan Ateş'ler ölmeyecek" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Remzi ÇayırMilli Yol
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