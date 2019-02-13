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Ankara'da ulaşım sektörünün tamamında sıkıntı var

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, "Ankara'da ulaşım sektörünün tamamında sıkıntı var, vatandaşın da sorunları var. Bunun tek yolu müşterek hareket ederek bu sorunları çözmek" dedi.

Ankara'da ulaşım sektörünün tamamında sıkıntı var

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, "Ankara'da ulaşım sektörünün tamamında sıkıntı var, vatandaşın da sorunları var. Bunun tek yolu müşterek hareket ederek bu sorunları çözmek" dedi.

13 Şubat 2019 Çarşamba 15:23
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Ankara'da ulaşım sektörünün tamamında sıkıntı var

ANKARA - CHP'li Mansur Yavaş, seçim çalışmaları kapsamında Çankaya Güvenpark'taki minibüs sürücülerini ziyaret etti. Burada sürücülerin sıkıntılarını dinleyen Yavaş, "Aradan 10 sene geçmiş, nüfus 6 milyonu bulmuş, dolmuş sayısı aynı. Esnafımız da şikayetçi, toplu taşımacılar da şikayetçi. Bu işi hep beraber çözeceğiz" dedi.

Yavaş'a sorunlarını anlatan minibüs sürücüleri ise "Bizim en büyük sorunumuz sonradan verilen C plakalar. İşlerimizi allak bullak ettiler. Bir diğer sorun ise burada Güvenparkt'ta yerimizin dar olması. Ankara'nın göbeğinde çalışıyoruz, şurada bir dinlenme tesisimiz yok. Siz geldiniz, sizi burada ağırlayacağımız bir yerimiz yok" diye konuştu. Mansur Yavaş, bunun üzerine sürücülere şunları söyledi:

"Ankara'da ulaşım sektörünün tamamında sıkıntı var, vatandaşın da sorunları var. Bunun tek yolu müşterek hareket ederek bu sorunları çözmek. Bunun en kolay yolu, Ankara'daki bu ulaşımı koordine edecek Belediyedeki birimlerin sayısını artırmak. Kimsenin ekmeğine mani olmadan herkesin para kazanmasını sağlamak. Bunun için de Ankara'da tek merkezden yöneteceğimiz ulaşımı hep birlikte karar vererek yapacağız. Yeter ki desteğinizi esirgemeyin."

DHA

Anahtar Kelimeler:
CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş
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