"Amacımız ülkemizin sınır güvenliğini garanti altına almaktır"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Pençe-Kilit adı verilen harekatla amacımız hem Irak topraklarını terör örgütünden arındırmak hem de ülkemizin sınır güvenliğini garanti altına almaktır" dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM’de partisinin grup toplantısında konuştu. Bursa’daki terör saldırında şehit olan infaz koruma memuruna rahmet dileyen Erdoğan, her hal ve şart altında dik duracaklarını, ilham ve güç kaynaklarının ve tek muhataplarının millet olduğunu söyledi.



Erdoğan, muhalefetin fitne ve gerilim siyasetini aklıselimle savuşturacaklarını, AK Parti teşkilatları olarak kardeşlik ve kucaklaşma seferberliği başlattıklarını belirtti. Erdoğan, "Bu yolculukta kapısı çalınmadık hane bırakmayacağız. Hangi siyasi partiye mensup olursa olsun ayrım yapmadan 85 milyonun her bir ferdine ulaşmayı hedefliyoruz. Bilhassa bir dönem partimiz içinde yer almış, sonra farklı sebeplerle teşkilatlarımızdan kopmuş kardeşlerimize ulaşmaya özel önem ve öncelik veriyoruz" dedi.



'2023'Ü BİLE GÖREMEYECEKLERDİR'



Erdoğan, Suriye'den Ukrayna'ya kadar dört bir tarafta yaşanan hadiselerin Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin kilit taşı olduğunu gösterdiğine dikkat çekerek, "Bu süreç, muhalefetin ve 28 Şubat ittifakının kendi menfaatlerinden başka hiçbir gayelerinin olmadığını ortaya çıkarmıştır. Coğrafyamız kan ağlarken, tüm dünya son yarım asrın en büyük ekonomi krizi ile uğraşırken 6 artı 1'li masanın tek derdi birbirlerine gol atmak, sosyal medyadan birbirlerine ayar vermek, laf yetiştirmektir. Milletimiz masayı kimin kurduğunu, kimin yönlendirdiğini, masada hangi kirli pazarlıkların döndüğünü gayet iyi biliyor. Vatandaşlarımız 6'lı masanın her gün bir yenisi patlayan entrikalarını bir pembe dizi gibi kimi zaman gülerek, kimi zaman da utanarak takip ediyor. Sürekli kavga eden, sürekli kapris peşinde koşan 28 Şubat ittifakı, bırakın 2023 seçimlerini Allah'ın izniyle 2023'ü bile göremeyeceklerdir. Türk milletinin demokratik kazanımlarına el koymak isteyenler yine kaybedeceklerdir. Bize düşen sadece daha çok çalışmak, daha fazla sahada olmaktır. Türkiye'de siyasetin adresi de merkezi de AK Parti ve Cumhur İttifakı'dır. Türkiye için hayal kuran tüm insanlarımıza AK Parti çatısı altında yer vardır. Biz 11,5 milyona ulaşan üye sayısı ile aynı zamanda Türkiye'nin en büyük ailesiyiz. Gençlerimize seslenmek istiyorum; gelin büyük ve güçlü Türkiye'yi birlikte kuralım. Gelin ahdimizi yenileyelim" diye konuştu.



'KUDÜS DAVAMIZ BAŞKADIR'



Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in Kudüs’te Mescid’i Aksa’ya yönelik saldırıların yürekleri bir kez daha dağladığını söyleyerek şöyle konuştu:



"Son günlerde ilk kıblemiz Mekke ve Medine’nin ardından Kudüs’teki Mescid’i Aksa’nın mahremiyetine yönelik yeni saldırılar sebebiyle yüreklerimiz bir kez daha dağlandı. Israil’den görüştüğüm her yetkiliye Kudüs’ün statüsü ve mahremiyeti konusundaki hassasiyetlerimizi daima söyledik. Uluslararası toplumu, Birleşiş Milletler başta olmak üzere her platformda Filistinlilere yapılan haksızlıklara karşı duyarlı olmaya davet ettik. İsrail ile küresel, siyasi, kültürel ve ekonomik ilişkilerimiz vardır ve olacaktır. Filistin davasını etkin savunmanın yolunun İsrail ile makul, tutarlı bir ilişki sahibi olmaktan geçtiği açıktır. Bu demek değildir ki Kudüs ve diğer Filistin topraklarına da yaşanan zulümlere göz yumacağız, rıza göstereceğiz. Her ne kadar Mescid’i Aksa’nın 1969 yılında alçakça yakılmaya çalışılmasının ardından kurulan İslam İşbirliği Teşkilatı dahi bu meseleye yeterince sahip çıkmıyor olsa da biz kendi inancımızın gereğini yerine getirmeyi sürdüreceğiz. İsrail ile siyasi, küresel, kültürel ve ekonomik ilişkileri geliştirmek için attığımız adımlar başkadır, Kudüs davamız başkadır. Atamız Selçuk ‘Kudüs’ten bana ne’ dememiş, gövdesini set yapmıştır. Atamız Osmanlı ‘Kudüs’ten bana ne’ dememiştir. Tüm dünya sessiz kalsa bile biz Mescid’i Aksa’ya sahip çıkma irademizi en yüksek sesle sürdüreceğiz. İsrail Cumhurbaşkanı ile yaptığım telefon görüşmelerinde bu konudaki duruşumuzu ve tavrımızı kendilerine ifade ettik. Temennimiz şu mübarek günlerde zulümlerin son bulması, herkesin kendi inancına göre huzur içinde hayatını sürdürmesidir."



'MÜCADELEMİZİ İNLERİNE GENİŞLETTİK'



Erdoğan, terör örgütüne yönelik başlatılan Pençe-Kilit Harekatına ilişkin şunları söyledi:



"Ayın 17’sinden itibaren bu süreç devam ediyor. Terör örgütünün ülkemize karşı saldırıları için üslenme ve hazırlık yeri olarak kullandığı bölgelere hava ve kara unsurlarıyla kapsamlı operasyon başlatıldı. Harekat sırasında şehit olan 2 kahraman askerimize rahmet, yaralılarımıza şifalar diliyorum. Pençe-Kilit adı verilen harekatla amacımız hem Irak topraklarını terör örgütünden arındırmak hem de ülkemizin sınır güvenliğini garanti altına almaktır. Bu harekat vesilesiyle Türkiye’nin kimsenin topraklarında gözü olmadığını, tek amacının sınırlarının güvenliği sağlamak olduğunu söylemek istiyorum. Terör örgütleriyle mücadelemizi doğrudan inlerine genişlettik. İçeride de güvenlik korucularımızla yoğun bir mücadele başlattık. Bunun etkisini de kısa sürede gördük. Terör örgütlerini artık ülkemiz içinde eylem yapamaz hale getirdik. Sınırlarımızdan sızmaları ve kaçışları büyük ölçüde engelledik. Irak’ta terörle mücadelemize destek veren merkezi hükumet ve bölgesel yönetime teşekkür ediyoruz. HDP, terör örgütünün payandalığı dışında bir hükmü olmadığını ispatlamıştır. Yakında Kandil diye bir yer kalmayınca bu parti görünümlü terör örgütü payandasının da varlık sebebi ortadan kalkacaktır. Suriye’nin bir kısmında palazlanmaya çalışan, bölge halkını kurban etmeye hazırlanan terör örgütünün başını da er geç ezeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın."

'TÜRKİYE’NİN YARININI KURTARACAK ADIMLAR ATIYORUZ'



Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın dört bir yanında üretim ve tedarik zincirlerinin çöktüğünü söyleyerek şöyle konuştu:



"Türkiye’nin bu günündeki sıkıntıları çözmesinin ötesinde yarınını kurtaracak adımları atıyoruz. Ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetlerle her zaman insanlarımızın gelirlerini artırmanın, huzura ulaştırmanın peşinde olduk. Ne zaman bir sıkıntı, tehdit ortaya çıksa ülkenin tüm imkanlarını, insanlarımızın lehine seferber ettik. Yakın zamanda salgın sürecinde yaptıklarımız ortadadır. Salgının sebep olduğu olumsuzluklara çarpan etkisi yapan kur dalgası ekonomimizi etkilediğinde milletimizin yanında yer aldık var gücümüzle. Gelişmiş ülkeler başta olmak üzere her yerde yükselen enflasyon haberlerini takip ediyoruz. Bu tablo karşısında bize düşen içinden geçtiğimiz imtihanın farkında olarak önce birlik beraberliğimize sıkı sıkıya sarılmaktır. Biz işimize bakıyoruz" dedi.



'YUVAM HESABI PEK ÇOK YENİLİĞİ BARINDIRIYOR'



Erdoğan, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlara yönelik tasarruf hesabı ile ilgili yeni bir uygulamanın haberini duyurmak istediğini belirterek, "'YUVAM' adını verdiğimiz bu hesap kur koruması dahil içinde pek çok yeniliği barındıran bir araçtır. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın, mavi kart sahiplerinin yararlanacağı Yuvam hesabı döviz cinsinden yüzde 4 getir garantisi veriyor. TL olarak açılacak hesaplar için oldukça yüksek ve tatminkar gelir vadeden hesaplar vatandaşlarımızın ülkeleri ile bağlarını canlı tutmalarını sağlayacaktır. Önümüzdeki dönemde de yeni haberleri milletimizle paylaşmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından AK Parti'ye katılan Balıkesir bağımsız Milletvekili İsmail Ok'a kürsüde rozetini taktı.



'SIĞINMACILARI KUCAKLAYAN BİR ÜLKEYİZ'



Erdoğan, grup toplantısı çıkışında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Suriyeli sığınmacıların bayramda ülkelerine gitmelerinde kısıtlama yapılabileceği yönündeki açıklamasının hatırlatılması üzerine, "Süleyman Bey'in dediği doğrudur. Biz sığınmacıları kovan değil, kucaklayan bir iktidarız. Kuzey Suriye'deki briket evlerin bitmesiyle birlikte oraya dönüşünü sağlayacağız ve kendileri de oraya gönüllü olarak dönecektir" dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra TBMM’de 23 Nisan etkinlikleri kapsamında Meclis bahçesinde kurulan stantları gezdi, çocuklarla sohbet etti.