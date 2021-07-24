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Altun: Fransa'daki yeni yasa dini toplulukların özgürlüklerini kısıtlamakta

Altun: Fransa'daki yeni yasa dini toplulukların özgürlüklerini kısıtlamakta

24 Temmuz 2021 Cumartesi 18:09
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Altun: Fransa'daki yeni yasa dini toplulukların özgürlüklerini kısıtlamakta

ANKARA (DHA)

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Fransa'da İslam karşıtlığını meşrulaştırdığı belirtilen yasaya ilişkin, "Fransa'nın sözde 'temel ilkeleri' ile tamamen ters olan bu yeni yasa İslam karşıtlığını 'meşrulaştırmakta' ve dini toplulukların özgürlüklerini kısıtlamaktadır" dedi.

İletişim Başkanı Altun, 'Fransa'da dini toplulukların özgürlüklerini kısıtlayan ve İslam karşıtlığını meşrulaştırdığı belirtilen yasaya ilişkin' açıklamada bulundu. Altun, Fransa'nın özgürlük, eşitlik ve kardeşlik ilkelerini esas aldığını iddia ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ama Ulusal Meclisi'nde oylanan 'Cumhuriyet Değerlerine Saygıyı Güçlendiren Prensipler' tasarısıyla dini toplulukların yaşam tarzına müdahaleyi artırıyor. Dini toplulukları tahakküm altına almayı hedefleyen bu adım, Müslümanları daha da ötekileştirecektir. Fransa'nın sözde 'temel ilkeleri' ile tamamen ters olan bu yeni yasa İslam karşıtlığını 'meşrulaştırmakta' ve dini toplulukların özgürlüklerini kısıtlamaktadır. Avrupa'da, Müslümanlara yönelik saldırıların hızla arttığı bu dönemde devletlere büyük sorumluluklar düşmektedir. İslam karşıtlığı ile mücadelede iş birlikleri önem kazanmaktadır. Fransa Ulusal Meclisi'nde onaylanan yasayla ilgili gelişmeleri yakından takip etmeyi sürdüreceğiz."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Fahrettin AltunFransa
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