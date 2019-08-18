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Altun'dan, Meryem Ana bayramı mesajı

Fahrettin Altun'dan, Meryem Ana bayramı mesajı

Altun'dan, Meryem Ana bayramı mesajı

Fahrettin Altun'dan, Meryem Ana bayramı mesajı

18 Ağustos 2019 Pazar 17:21
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Altun'dan, Meryem Ana bayramı mesajı

ANKARA, (DHA) 

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ermeni Doğu Ortodoks Hristiyanlarının Meryem Ana bayramını tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan'ın Twitter'da, "Bugün Ermeni Doğu Ortodoks (Lusavoriçagan) Hıristiyanlarının Surp Asdvadzadzin, Meryem Ana bayramı. Aynı zamanda Allah'ın nimetlerini üzümü kutsayarak hatırlıyor, O'na tüm lütufları için hamd ediyoruz. Meryem Anamız'ın hikmeti ve şefaati üzerimize olsun. Nice bayramlara" ifadelerine yer verdiği mesajı retweetledi. Altun, retweet ile birlikte şu notu paylaştı:

"Sevgili Markar, senin şahsında tüm Ermeni Doğu Ortodoks Hristiyanlarının Meryem Ana bayramını tebrik ediyorum. Nice bayramlara."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Fahrettin AltunMeryem Ana Bayramı
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