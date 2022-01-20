Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 6
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2,020.68
ALTIN
793.79
DOLAR
13.40
STERLİN
18.27
EURO
15.22
İstanbul Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
İstanbul Üniversitesi sözleşmeli personel...
Jeotermal alanlar devredilecek
Jeotermal alanlar devredilecek
İstanbul Ticaret Üniversitesi 3 Araştırma Görevlisi alıyor
İstanbul Ticaret Üniversitesi 3...
Yüksek İhtisas Üniversitesi 54 akademik personel alacak
Yüksek İhtisas Üniversitesi 54...
Düzce Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Düzce Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Ali Babacan: Biz Türkiye'yi bir ayda toparlarız

20 Ocak 2022 Perşembe 14:34
15 Okunma
Ali Babacan: Biz Türkiye'yi bir ayda toparlarız

KAYSERİ - Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, "Türkiye varlık içinde yokluk yaşıyor. Biz ülkeyi bir ayda toparlarız" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Kayseri ziyaretleri kapsamında basın mensupları ile bir araya geldi. Babacan, "Parti olarak 2'nci yılımızı doldurmak üzereyiz. Teşkilatlanma çalışmalarını yapan bir parti olarak ülkemizin yarınları ile ilgili çalışmalar yapıyoruz ve bunu kamuoyu ile paylaşıyoruz. Tarım, afet yönetimi, sosyal politikalar ve dijital dönüşüm konularında eylem planlarımızı açıklamıştık. Önümüzdeki dönemde hazır olan doğa hakları ve çevre, makro ekonomi finans ve istihdam ve son olarak yerel yönetimler ve şehircilik konularındaki eylem planlarımızı paylaşacağız. Yaklaşık 20 başlıkta eylem planlarımızı oluşturduk. Her biri 50 maddeden oluşuyor" diye konuştu.

‘TÜRKİYE VARLIK İÇİNDE YOKLUK YAŞIYOR’

Ekonomiyle ilgili de konuşan Ali Babacan, “Türkiye son 20 yılda 3 tane önemli kriz yaşadı. 2001-2002 krizi, 2008-2009 küresel kriz ve son olarak 2017 yılından başlayan ve dalga dalga devam eden kriz. 2002'de çok yüksek kamu borcu olmasına rağmen krizinden kurtulmamız sadece 2 yıl sürdü. 2008 yılındaki krizden kurtulmamız ise 6 ay. Ancak şu an yaşanılan kriz çok farklı. Çünkü bu kriz yerli ve milli. Yoksulluk dalga dalga artsa da TUIK rakamlarda gerçeği yansıtmasa da ülke işin ehli birine verilmesi durumunda kriz bir ay içinde çözülür. Bunun günlük hayata yansıması da 6 ayı bulur. Türkiye varlık içinde yokluk yaşıyor. Biz ülkeyi bir ayda toparlarız" ifadelerini kullandı.

‘ABDULLAH GÜL’ÜN PARTİMİZLE İLİŞKİSİ YOK’

11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile zaman zaman görüştüklerini söyleyen Ali Babacan, "Abdullah Gül’le bizim ilişkilerimiz yakın olmuştur. Ara ara görüşürüz. Kendisinin birikimlerini önemsiyorum. Gül görevinden ayrılırken ‘Ben siyasetin içerisinde yer almayacağım’ dedi. Dolayısıyla partimizle ilişkisi yok. Partimiz kurulurken sadece yeni bir partinin ülke için iyi olacağını ifade etti bizlere. Onun dışında partimizle ilgisi yok" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Demokrasi Ve Atılım PartisiAli BabacanTürkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fatih Erbakan: Bu çarpık mantığı anlamakta zorlanıyoruz
Fatih Erbakan: Bu çarpık mantığı anlamakta zorlanıyoruz
Bakan Çavuşoğlu: Terör örgütlerine ofis açtırmak ateşle oynamaktır
Bakan Çavuşoğlu: Terör örgütlerine ofis açtırmak ateşle oynamaktır
CHP'li Özel: MB'nin faiz kararı yolun sonuna gelindiğini gösteriyor
CHP'li Özel: MB'nin faiz kararı yolun sonuna gelindiğini gösteriyor
Milli Yol Partisi lideri Çayır: 51 ilin üzerinde teşkilata kavuştuk
Milli Yol Partisi lideri Çayır: 51 ilin üzerinde teşkilata kavuştuk
Kılıçdaroğlu: Millet İttifakı, adayımızı belirleyecek
Kılıçdaroğlu: Millet İttifakı, adayımızı belirleyecek
HDP'li Güzel'in fezlekesi Karma Komisyon'da
HDP'li Güzel'in fezlekesi Karma Komisyon'da
Bakan Karaismailoğlu'ndan İmamoğlu'na: Algı operasyonu yapıyor
Bakan Karaismailoğlu'ndan İmamoğlu'na: Algı operasyonu yapıyor
Çavuşoğlu: Rusya- Ukrayna gerginliği ciddi, temaslarımızı sürdüreceğiz
Çavuşoğlu: Rusya- Ukrayna gerginliği ciddi, temaslarımızı sürdüreceğiz
'Biz, çok farklı coğrafyalarla ortak noktaları bulunan bir milletiz'
'Biz, çok farklı coğrafyalarla ortak noktaları bulunan bir milletiz'

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma