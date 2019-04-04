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Aksoy'dan yalanlama

Dışişleri Sözcüsü Aksoy'dan, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına yalanlama

Aksoy'dan yalanlama

Dışişleri Sözcüsü Aksoy'dan, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına yalanlama

04 Nisan 2019 Perşembe 10:38
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Aksoy'dan yalanlama

ANKARA (DHA)

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Çavuşoğlu-Pompeo görüşmesi sonrası yaptığı açıklamayla ilgili, “ABD Dışişleri Bakanlığı'nca yapılan ve söz konusu görüşmeden önce kaleme alındığı aşikar olan açıklamanın görüşmenin içeriğini yansıtmadığı gibi, görüşmede gündeme dahi gelmeyen hususlara yer verdiği görülmektedir” dedi.

Aksoy, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD’li mevkidaşı Mike Pompeo arasındaki görüşmeye atfen ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama hakkındaki soruya yazılı cevap verdi. Aksoy, söz konusu açıklamada yer alan ifadelerin görüşmede gündeme dahi gelmediğini belirterek, “Sayın Bakanımız ile ABD Dışişleri Bakanı arasında 3 Nisan günü gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin olarak ABD Dışişleri Bakanlığı'nca yapılan ve söz konusu görüşmeden önce kaleme alındığı aşikar olan açıklamanın görüşmenin içeriğini yansıtmadığı gibi, görüşmede gündeme dahi gelmeyen hususlara yer verdiği görülmektedir” ifadelerini kullandı.

Aksoy, daha önce yapılan görüşmelerde de benzer sorunlarla karşılaşıldığının altını çizdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dışişleri SözcüsüHami Aksoy
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