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Akşener: Türkiye’nin çözülemeyecek problemi yok

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Türkiye’nin çözülemeyecek problemi yok. Birlikte el ele verip bu karanlık düzeni değiştireceğiz ve seçmenin velinimet olduğunu göstereceğiz" dedi.

30 Temmuz 2022 Cumartesi 17:30
Akşener: Türkiye’nin çözülemeyecek problemi yok

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnaf ziyareti ve partililerle buluşmak için Bandırma’ya geldi. Akşener, Hacı Keşfettin Caddesi’nde kendisini bekleyenlere seslendi. Akşener, "Esnaf ziyaretlerimde 92 puan alıp atanamayan gençleri gördüm. Onlar adına ağlayan anneler gördüm bu dükkanların içinde. Gebe ineğini gözyaşları içinde kesime gönderen besiciler gördüm. Tarlasına nisan ayında ektiklerine atması gereken gübreyi atamadığı için kara kara düşünüp, gözünden yaş akıtan çiftçi gördüm. Süt üreticisinin süt ineklerini sürekli zarar ettiği için kesime gönderdiğini gördüm. Akşama ne pişireceğini kara kara düşünen anneler gördüm. Bu ülkede harami bir düzen var. Helal oylarınızla, demokrasiyle sandıkta bu harami düzeni inşallah yıkacağız" diye konuştu.

Mevcut düzeni düzeltmenin kolay olduğunu belirten Akşener, "Çaldırtmayıp, çalmayacaksınız. İsraf etmeyeceksiniz. Kaynakları verimli kullanacaksınız. Türkiye’nin imkanları büyük. Bu ülkenin harika insanları var, muhteşem gençleri var. O gençlerin önünü umudu koyacaksınız. İstihdamı yaratacaksınız. Bunlar yapılırsa Türkiye’nin çözülemeyecek problemi yok. Birlikte el ele verip bu karanlık düzeni değiştireceğiz ve seçmenin velinimet olduğunu göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

BU DÜZENİ BERABER DEĞİŞTİRECEĞİZ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Susurluk ilçesi Atatürk Meydanı’nda partililerle buluştu. Burada konuşan Akşener, "Bana Kayseri’de birisi dedi ki, ‘Abla ben büyükbaş hayvanlarıma oruç tutmayı öğretiyorum’. Yani anlamı ne biliyor musun? Az yem veriyorum, hayvanı açlığa alıştırıyorum demek. Espri yaptı ağlayarak. Süt üreticisi ağlayarak ineğini kesime götürüyor. Böylesine acımasız bir dünyada, böyle bir acımasız ruh hali içinde yönetenlerin bu ülkede 1 dakika dahi durması mümkün olamaz. Senin çocuğun işsizken, senin çocuğun atanamamışken 92 puan, 88 puan, 86 puan alıp atanamamışken; 58 puanlık çocuklar atanıyorsa, AK Parti’li, ayıları, dayıları var diye atanıyorlarsa böyle bir şey olamaz. Buna karşılık senin çocuğun evde mutsuz şekilde oturup, sen ağlama isteğini içine döküyorsan gözyaşlarını böyle bir dünya olmaz, olamaz. 5 maaş, 10 maaş, 11 maaş alan danışmanlar var olup da yan gelip yatıyorsa bu bir harami düzendir. Bu düzeni beraber değiştireceğiz. Sizden tek bir isteğim var. Ben bütün siyasetçileri buraya getirmenizi istiyorum. Benim gibi karşınızda resmi tazim durmalarını sağlamanızı istiyorum. Siz milletsiniz. Siz Türk milletisiniz. Siz seçmensiniz. Siyasetçi vekildir. Vekil aslının önüne geçemez” dedi.

Konuşmasının ardından Akşener, esnaf ziyaretinde bulundu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
İyi PartiMeral AkşenerBalıkesirBandırma
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