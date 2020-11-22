Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 10
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1324
ALTIN
459.581
DOLAR
7.6220
STERLİN
10.2059
EURO
9.0363
'DEMOKRASİNİN SAHİBİ MİLLETTİR'
Son Dakika
'DEMOKRASİNİN SAHİBİ MİLLETTİR'
MSB: 6 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika
MSB: 6 terörist etkisiz hale...
Atakaş Hatayspor - Çaykur Rizespor: 2-2
Son Dakika
Atakaş Hatayspor - Çaykur Rizespor:...
Dut fidanı, kasım ayında meyve verdi 
Son Dakika
Dut fidanı, kasım ayında meyve...
İsrail, Gazze Şeridi'ni bombaladı
Son Dakika
İsrail, Gazze Şeridi'ni bombaladı
İş fırsatları için hemen tıkla!

Akşener: Türkiye bir başka alana makas değiştiriyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Bülent Arınç'ın eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve iş insanı Osman Kavala'nın tutukluluğuna ilişkin sözlerine, "Bütün bunlar, Türkiye'nin bir başka alana doğru, Sayın Erdoğan eliyle makas değiştirdiğini gösteriyor. Benim merakım, Bahçeli ve Perinçek'in ne diyeceğidir" dedi.

22 Kasım 2020 Pazar 17:19
5 Okunma
Akşener: Türkiye bir başka alana makas değiştiriyor

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Ankara'da partisinin üye katılım törenine katıldı. Törende Akşener'in yanı sıra İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yetkin Öztürk ile çok sayıda partili de yer aldı. Burada konuşan Akşener, İYİ Parti'nin cesurlar ve iyiler öyküsü olduğunu söyledi. Siyasette herkesin birbirini çok iyi bildiğine değinen Akşener, "Biz 40 kişiyiz bu siyasette, herkes birbirinin ciğerini bilir. Eğer o ciğerlerdeki urları biliyorsak o ciğerinde ur olanların çok dikkatli olmaları gerekir. Burada ciğerinde ur olan yoktur. Ben bu ülkede en zor zamanlarda İçişleri Bakanlığı yaptım ve bizim içimizde ciğerinde ur olan yoktur, nitekim hiç de çıkmamıştır" dedi.

'İTİBARDAN TASARRUF OLMAZ, DİYENLER PARTİMİZİ İNCELESİN'

Meral Akşener, devletin paralarının nasıl kullanıldığından çok nereye kullanıldığının önemli olduğunu vurguladı. Akşener, "Çünkü bu bir vebaldir bizim için. Çünkü o il ve ilçe teşkilatlarını kuran kardeşlerimiz ceplerinden harcadılar. Dolayısıyla kimseden bir şey istemek zorunda kalmamaları için böyle bir yöntemimiz var. Büyük harcamaların olmadığı, tutumluluğun ne kadar önemli olduğunu, israf yapmamanın da ne kadar itibarlı bir iş olduğunu dünya aleme ve bizi yönetenlere gösterdiğimiz bir kaynak harcama metodu uyguluyoruz. 'İtibardan tasarruf olmaz' diyen arkadaşlarımıza, partimizin bu ekonomik düzenini incelemelerini öneriyorum. Hem tutumlu olup hem de her şeyi en iyi şekilde başarabildiğiniz bir ekonomik sistemin nasıl kurulduğunu ben, bizi yönetenlere 'Buyurun, inceleyin' diye bir vaka analizi olarak öneriyorum" diye konuştu.

Konuşmasından sonra Akşener, partiye yeni katılan 37 kişiye rozetlerini takarak, hatıra fotoğrafı çektirdi. 

Törenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İYİ Parti lideri Akşener, Bülent Arınç'ın Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın tutukluluğuna ilişkin sözleri için "Bütün bunlar, Türkiye'nin bir başka alana doğru, Sayın Erdoğan eliyle makas değiştirdiğini gösteriyor. Benim merakım, Bahçeli ve Perinçek'in bu duruma ne diyeceğidir" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İyi PartiMeral Akşener
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erdoğan: Bizim ne dediğimiz, nerede durduğumuz, nereye gittiğimiz bellidir
Erdoğan: Bizim ne dediğimiz, nerede durduğumuz, nereye gittiğimiz bellidir
'DEMOKRASİNİN SAHİBİ MİLLETTİR'
'DEMOKRASİNİN SAHİBİ MİLLETTİR'
Numan Kurtulmuş partisinin Bakırköy ilçe kongresinde konuştu
Numan Kurtulmuş partisinin Bakırköy ilçe kongresinde konuştu
Erdoğan: Yeni dalgayı da kırdığımızda aydınlık bir gelecek bizi bekliyor
Erdoğan: Yeni dalgayı da kırdığımızda aydınlık bir gelecek bizi bekliyor
Hüseyin Baş: Bilim adamlarını dikkate alalım
Hüseyin Baş: Bilim adamlarını dikkate alalım
Bakan Akar, Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı ile görüştü
Bakan Akar, Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı ile görüştü
CHP’li Erkek'ten 'yargı reformu' açıklaması
CHP’li Erkek'ten 'yargı reformu' açıklaması
Akşener: 14 günlük, kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması ilan edin
Akşener: 14 günlük, kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması ilan edin
AK Partili Hamza Dağ'dan deprem açıklaması
AK Partili Hamza Dağ'dan deprem açıklaması

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma