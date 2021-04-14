Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 19
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1400
ALTIN
453.749
DOLAR
8.0900
STERLİN
11.1201
EURO
9.6779
Siirt Üniversitesi 18 Öğretim Üyesi Alacak
Siirt Üniversitesi 18 Öğretim...
34 adet taşınmaz kiraya verilecek
34 adet taşınmaz kiraya...
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 33 öğretim üyesi alacak
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 33...
Sözleşmeli Hemşire, Ebe ve Sağlık Teknikeri alınacak
Sözleşmeli Hemşire, Ebe ve...
Kayısı Kent ve Ticaret Merkezi projesi inşaatı yaptırılacak
Kayısı Kent ve Ticaret...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Akşener: Turizmci destek bekliyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Türkiye'nin en bereketli sektörlerinin başında gelen turizm sektörü. Yani kamu bankaları ucuz kredi verecekse, turizmi ihmal etmemelidir. Teşvik verilecekse, turizm ihmal edilmemelidir. Aşılama yapılacaksa, sezon yaklaşırken, turizm sektöründe çalışanlar önceliklendirilmelidir. Turizmci destek bekliyor" dedi.

14 Nisan 2021 Çarşamba 15:34
2 Okunma
Akşener: Turizmci destek bekliyor

ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener, ilk olarak, İYİ Parti, Cumhur İttifakına yaklaşıyor iddialarına ilişkin, "Aranıza girmeye niyetim yok endişelenmeyin. Böyle bir niyetim yoktur. Cumhur İttifakı çok riskli bir ittifak. Asla orada olmam, aranıza girmem, merak etmeyin" dedi.

'BİZ BU TABLOYU HAK ETMEDİK'

Pandemi sürecinde iktidarı sürekli uyardıklarını kaydeden Akşener, "Uyarıların yanında, neler yapılması gerektiğini de, gün gün anlattık. 'Bilim insanlarına kulak verin, milletimizin canı daha fazla yanmasın' dedik. 'Üç hafta tam kapanma için gecikmeyin, bu işin sonu iyi değil' dedik. 'Aşı tedariğini ciddiye alıp, bir an önce aşıları getirin, başka çıkış yok' dedik. 'Dar gelirli vatandaşlarımızı, öğretmenlerimizi öncelikli olarak aşılayın' dedik. 'İnsanüstü bir gayretle çalışan, sağlık ordumuz yoruldu, yüklerini hafifletin, onlara moral verin' dedik. 'Esnek mesai uygulamasına acilen dönün, milyonlarca vatandaşımızı, aynı saatte toplu taşıma araçlarına bindirmeyin' dedik. Ekonomik destek paketleri önerdik, kaynaklarını gösterdik. Ama maalesef bir kulaklarından girdi, diğerinden çıktı. Biz, işi ciddiye alıp, önlemleri sıkılaştırmalarını beklerken, onlar gittiler, lebalep kongreler yapıp, virüse davetiye çıkardılar. Sonuç? Türkiye dünyada en çok vaka görülen ülke oldu. Biz bu tabloyu hak etmedik. Ama özveriyle çalışan doktorlarımızın, sağlık ordumuzun uyarılarını dinlemeyenler, aklın ve bilimin yolundan sapanlar, Türkiye’yi maalesef bu korkunç tabloyla baş başa bıraktı" diye konuştu. 

Akşener, salgını ciddiye alıp, üzerine düşeni yapmaya çalışan ülkelerin, birer ikişer normale döndüğüne vurgu yaparak, "Türkiye'nin, en kötü dönemini yaşıyor olması, bir büyük basiretsizliğin, bir büyük ciddiyetsizliğin, bir büyük beceriksizliğin sonucudur. Bu tablo milletimizin değil, iktidarın eseridir" değerlendirmesinde bulundu.

'ACİLEN 3 HAFTALIK TAM KAPANMAYA GEÇİN'

Hükümetin, Bilim Kurulu’nun tavsiye ve önerilerini dikkate alması gerektiği çağrısında bulunan Akşener, acilen üç haftalık tam kapanmaya geçilmesi gerektiğini söyledi. Akşener, "Bilim Kurulu, pazartesi günü yine toplandı. Bilimin ışığında, neler yapılması gerektiğini, Sağlık Bakanı’na anlattılar. Peki sonra ne oldu? Bilim Kurulu’nun çözüm planı, bir tavsiye muamelesi gördü,    kaybedecek tek bir saatimizin bile olmadığı bir zamanda, 24 saat daha heba edildi. Neden? Sayın Erdoğan inceleyip karar verecekmiş. Böylesine uzmanlık isteyen bir konuda, kararı niye sen veriyorsun? Kararı niye bilim insanlarına bırakmıyorsun? Aylardır, 'Acilen 3 haftalık tam kapanmaya geçin, gecikmeyin' diyoruz. 'Esnafımızı, çalışanlarımızı koruyacak önlemleri alın,  ülkemizi, 3 haftalık bir kapanmayla rahatlatın.' diyoruz. Bilim bunu söylüyor. İşin uzmanları bunu söylüyor. Ülkeler birer birer Türkiye’ye uçuşları durduruyor" diye konuştu.

'TURİZMCİ DESTEK BEKLİYOR'

Akşener, Türkiye'nin en bereketli sektörlerinin başında turizm sektörünün geldiğini, sektörün tek başına dış ticaret açığını kapatacak potansiyele sahip olduğunu vurguladı. Sektörün, Türkiye'nin birinci derecede stratejik öneme sahip sektörlerinden biri olduğuna işaret eden Akşener, "Bunun anlamı şudur; devletin kaynaklarından öncelikli olarak yararlandırılması gerekir. Yani kamu bankaları ucuz kredi verecekse, turizmi ihmal etmemelidir. Teşvik verilecekse, turizm ihmal edilmemelidir. Aşılama yapılacaksa, sezon yaklaşırken, turizm sektöründe çalışanlar önceliklendirilmelidir. İşte o nedenle, iktidarı haftalardır uyarıyoruz; 'Hazırlıklı olun, önlemlerinizi alın, Türk turizmi bu sezonu kaçırırsa bedeli ağır olur' diyoruz. Turizmin ekonomi için ne kadar önemli olduğunu hatırlatıyorlar. Ama sektörün içinde bulunduğu sıkıntıları nedense hatırlamıyorlar. Turizmci destek bekliyor" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İYİ Parti Genel Başkanı Meral AkşenerTurizmciDestek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kimyasal silah kullanımı savaş suçudur
Kimyasal silah kullanımı savaş suçudur
Bakan Ersoy, Kırgız mevkidaşı İmanaliev ile görüştü
Bakan Ersoy, Kırgız mevkidaşı İmanaliev ile görüştü
Bahçeli: Bildirinin arkasında duranlar vuzuha kavuşturulacaktır
Bahçeli: Bildirinin arkasında duranlar vuzuha kavuşturulacaktır
Erdoğan'dan çiftçiye büyük müjde
Erdoğan'dan çiftçiye büyük müjde
CHP'li Özel'den '104 emekli amiral' açıklaması
CHP'li Özel'den '104 emekli amiral' açıklaması
Kılıçdaroğlu: En güzel Türkiye’yi gerçek kılacağız
Kılıçdaroğlu: En güzel Türkiye’yi gerçek kılacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başsağlığı mesajı
Kılıçdaroğlu ve Akşener'den başsağlığı mesajı
Kılıçdaroğlu ve Akşener'den başsağlığı mesajı
Erdoğan: Küçümseyen, darbecinin ta kendisidir
Erdoğan: Küçümseyen, darbecinin ta kendisidir

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma