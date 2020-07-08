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Akşener: Sosyal medya platformları için düzenlemelere karşı değiliz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Biz sosyal medya platformları ve internet şirketleri için ülkemiz kanunlarıyla uyumlu bir hukuki ve mali altyapının hazırlanmasına, düzenlemeler getirilmesine karşı değiliz. Ancak bunu yasaklarla değil özgürlükleri sınırlayıp, insanlarımızı mağdur ederek değil aklıselimle yapmaktan yanayız" dedi.

08 Temmuz 2020 Çarşamba 15:03
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Akşener: Sosyal medya platformları için düzenlemelere karşı değiliz

ANKARA - İYİ Parti lideri Akşener, TBMM'de partisinin grup toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Akşener, 17 Haziran'daki grup konuşmasında, vadedildiği halde halen bir Türkmen'in Irak hükümetinde bakan yapılmamış olmasından duydukları rahatsızlığı dile getirdiklerini anımsattı. Akşener, "Bu konuda bir de çağrıda bulunmuştum. Bu çağrımız Irak hükümeti nezdinde yankı buldu. Oluşturulacak Devlet Bakanlığı için ismi önerilen Hasan Özmen'in şahsında Irak'taki Türkmen kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Ancak bu olumlu gelişmeye rağmen kardeşlerimizin bir hükümetten diğerine farklı tavırlarla karşılaşılması riski, maalesef hala devam ediyor. Bu riskin giderilmesi için Türkmen kardeşlerimizin statüsünün, Anayasal güvenceye ve coğrafi tanıma kavuşturulması gerekiyor. İYİ Parti olarak iktidarı bu yönde politikayla Türkmen kardeşlerimizin yanında olmaya çağırıyoruz" diye konuştu. 

'DÜZENLEMELER GETİRİLMESİNE KARŞI DEĞİLİZ'

"Öncelikle şunu ifade etmek isterim ki biz sosyal medya platformları ve internet şirketleri için ülkemiz kanunlarıyla uyumlu bir hukuki ve mali altyapının hazırlanmasına, düzenlemeler getirilmesine karşı değiliz" diyen Akşener, şöyle konuştu:

"Avrupa Birliği başta olmak üzere birçok gelişmiş ülke, vatandaşlarını korumak için bu tip adımlar atıyor. Biz de bu adımları atmalıyız. Ancak bunu yasaklarla değil özgürlükleri sınırlayıp, insanlarımızı mağdur ederek değil aklıselimle yapmaktan yanayız. Gerekli yasaları çıkaralım, ahlaksızlara karşı caydırıcı önlemleri alalım, milletimizin hakkını- hukukunu güvence altına alalım. Ama ilk adımı şöyle atalım; Türkiye'de, internet üzerinden, sosyal medya ağlarında, insanların onurlarına, ailelerine her tür hakareti yapan, iktidarın maaşlı trol ekibini dağıtalım. İşe oradan başlayalım. Hamaset yapmadan, siyasi rant peşinde koşmadan, kişisel hırsları bırakıp, her bir vatandaşımızın hak ve hukukunu korumayı amaçlayalım. Yani işe samimiyetle başlayalım."

'İNTERNETE VE SOSYAL MEDYAYA YASAK GETİRECEKLER'

İnternetin kontrol edilemediğini öne süren Akşener, "Gençlerin özgürce kendilerini ifade etmelerinden rahatsızlar. Bu nedenle kafaya koymuşlar; internete ve sosyal medyaya yasak getirecekler. Bir bakıyorsunuz; düne kadar kendi trollerinin yaptığı iğrençlikleri görmezden gelmemişler gibi kendilerine yapılan alçakça bir saldırıyı bahane edip, ahlak üzerinden kamuoyu oluşturmaya çalışıyorlar. Bakın ben size, getirmek istedikleri sosyal medya yasaklarının gerçek sebebi nedir söyleyeyim. Twitter ne yaptı?  İsmi, cismi, yeri, yurdu belli olmayan, iktidarın maaşlı trollerinin hesaplarını kapattı. Film de ondan sonra koptu. Yapılan ahlaksızlıklardan önce kendi kurdukları ahlaksız bir ekibin engellenmesine kızdılar. İşin özü bu" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İYİ Parti Genel Başkanı Meral AkşenerSosyal Medya
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