Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 15
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1418.97
ALTIN
515.12
DOLAR
9.0865
STERLİN
12.3662
EURO
10.4907
Ulugöl Tabiat Parkı'nda butik otel yapım karşılığında kiraya verilecek
Ulugöl Tabiat Parkı'nda butik...
Dane mısır satışı yapılacaktır
Dane mısır satışı yapılacaktır
Adalet Bakanlığı Hakim ve Savcı alımı için sınav açtı
Adalet Bakanlığı Hakim ve...
58 adet kamu konutu satışa çıkarıldı
58 adet kamu konutu...
Pazar alanındaki 69 dükkan kiraya verilecek
Pazar alanındaki 69 dükkan...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Akşener: Sıkı dur Sayın Erdoğan, başbakan geliyor

13 Ekim 2021 Çarşamba 14:26
15 Okunma
Akşener: Sıkı dur Sayın Erdoğan, başbakan geliyor

ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Gittiğimiz her yerde, millet bizi çağırıyor. Sandıkları patlatmaya, milletimizin iradesini, yeniden iktidar yapmaya geliyoruz. Sıkı dur Sayın Erdoğan, başbakan geliyor" dedi.

Akşener, TBMM’de partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın,  "Muhalefet, Türkiye’nin bu salgın sürecini, çok daha başarılı bir şekilde yönetmesini sağlayacak, tek bir teklif dahi getirmedi" dediğini hatırlatarak, "11 Şubat 2020’de, yani, ülkemizde henüz ilk vaka görülmeden önce; 'Olası bir salgında, gereken önlemleri aldınız mı? Maske, serum ve ilaç stoku yapılıyor mu? Aşı konusunda, herhangi bir kurum çalışma yapıyor mu?', sorularını  kim sordu? Pandeminin ilk günlerinde; 'En az 2 hafta karantina ilan edin, bu iş kontrolden çıkıyor' diyerek, kim uyardı?" diye konuştu.

Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eleştirilerini kabul etmediklerini belirterek, pandemi sürecinde hükumeti her konuda uyardıklarını ve önerge getirdiklerini vurguladı.

'ENERJİ KRİZİ BÜYÜYOR'

Dünyada bir enerji krizi yaşandığını belirten Akşener, "Normalleşen piyasalar ve üretim sektörü, eskisinden daha fazla enerjiye ihtiyaç duyuyor. Dolayısıyla, enerji üretim sektörü ve hammadde üreticileri, böylesine bir talebi, karşılamaya yetişemiyor. Peki, dünya kapıdaki enerji krizini konuşurken, büyük ekonomist ve dış politika duayeni, Sayın Erdoğan ve arkadaşları ne yapıyor? Küresel bir enerji krizi, tüm dünyada, hızlı bir şekilde büyüyor" dedi.  

'SIKI DUR BAŞBAKAN GELİYOR'

İYİ Parti’nin iktidara yürüdüğünü söyleyen Akşener, "Gittiğimiz her yerde, millet bizi çağırıyor. Sandıkları patlatmaya, milletimizin iradesini, yeniden iktidar yapmaya geliyoruz. Ortaklarınla sürdüğünüz sefaya son verip, hizmet nasıl yapılırmış, ülke nasıl yönetilirmiş, cümle aleme göstermeye geliyoruz. Bu ucube sistemin devri, artık bitti. Sıkı dur Sayın Erdoğan, başbakan geliyor" dedi.

İYİ Parti’nin her zaman, çözümleri olacağını ifade eden Meral Akşener, "Ama İYİ Parti’nin hiçbir zaman, kayırdığı yandaşları olmayacak. Çünkü biz, her daim haktan, her daim milletimizden yanayız. Çünkü biz, projeye değil, ranta karşıyız. Çözüm üretmenin birinci koşulu, dertleri bilmektir" değerlendirmesinde bulundu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İyi PartiMeral Akşener
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fuat Oktay: Rektörünün aracının üzerinde tepinen bir şahıs öğrenci olamaz
Fuat Oktay: Rektörünün aracının üzerinde tepinen bir şahıs öğrenci olamaz
Bakan Çavuşoğlu: Yapmamız gereken kendi göbeğimizi kesmek
Bakan Çavuşoğlu: Yapmamız gereken kendi göbeğimizi kesmek
Kılıçdaroğlu: Düşünce özgürlüğünü savunacağız
Kılıçdaroğlu: Düşünce özgürlüğünü savunacağız
Bakan Soylu: Siyasi cinayet istihbaratı yok, bu FETÖ taktiği
Bakan Soylu: Siyasi cinayet istihbaratı yok, bu FETÖ taktiği
Zafer Partisi Amasyalı çiftçilerin Meclis’te sesi oldu!
Zafer Partisi Amasyalı çiftçilerin Meclis’te sesi oldu!
Bahçeli: Türkiye'nin karşısına çıkarılan silahlı terör sorunudur
Bahçeli: Türkiye'nin karşısına çıkarılan silahlı terör sorunudur
Binali Yıldırım: En büyük kaynağımız, genç beyinlerdir
Binali Yıldırım: En büyük kaynağımız, genç beyinlerdir
Bakan Çavuşoğlu: Aşı sertifikalarımız Endonezya ile karşılıklı geçerli olacak
Bakan Çavuşoğlu: Aşı sertifikalarımız Endonezya ile karşılıklı geçerli olacak
Bakan Soylu, AB Komisyonu İçişleri Komiseri Johansson'ı kabul etti
Bakan Soylu, AB Komisyonu İçişleri Komiseri Johansson'ı kabul etti

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma