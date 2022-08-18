Akşener partisinin "ekonomi" toplantısında konuştu

İSTANBUL - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Ekonominin patronu güvendir. Bizim söylediğimiz şey, gerçekçi, hukukun üstünlüğüne dayanan, liyakat, şeffaflık, kayırılmanın, israfın olamadığı ilkelerin, kuralların, kurumların ilan edildiği ve herkesin ona uyduğu bir Türkiye" dedi.



İYİ Parti, "Ekonomide Kurtuluş Planı" başlıklı toplantı düzenledi. İstanbul'da düzenlenen toplantıya İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de katıldı. "Biz Atatürk'ün ekonomiye, iktisada, insana dair vizyonunun takipçisi olmaya gayret gösteren bir siyasi partiyiz" diyen Meral Akşener, "Ne demek istiyorum, Bu dediğim bireysel kalkınma değil. Bireyin kalkınmasıdır. Suriye mevzusunda bugün Suriyeli sorunu olan bir ülke halindesiniz. Bu sorunun sebebi hakkında kimse bir şey konuşmuyor. Özne Suriyeliler. Beşar Esad yani niçin oldu Esed? Şimdi ne zaman olacak Beşar? Bu savrulmaların bu tuhaf psikolojinin ve bu tuhaf yönetim anlayışının, bu tuhaf zihniyetin ve çok ilginç bir biçimde içinde yaşadığımız partili Cumhurbaşkanlığı sisteminin getirdiği sonuçlar bunlar. Yani biz ne diyoruz. Ekonominin patronu güvendir. Bizim söylediğimiz şey, gerçekçi, hukukun üstünlüğüne dayanan, liyakat, şeffaflık, kayırılmanın, israfın olamadığı ilkelerin, kuralların, kurumların ilan edildiği ve herkesin ona uyduğu bir Türkiye. Bunun yolu da öncelikle bu ucube sistemden kurtulmaktır" diye konuştu. Toplantıda İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Prof. Dr. Bilge Yılmaz yaptığı sunumla projelerini anlattı.