Akşener: Oy verirken herkesi en ince kuyumcu terazisinde tartın

NEVŞEHİR - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Siyasetçinin görevi; seçmeninin derdini tasasını dinleyip, çözüm üretmek, çözümler üzerinden de rekabet etmektedir. Artık sizi ‘şuculu buculu’ üzerinden düşman etmeye çalışanlara, 'Hadi oradan' diyeceksiniz. Oy verirken, ben dahil herkesi en ince kuyumcu terazisinde tartacaksınız" dedi.



İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, ziyaretler için Nevşehir'e geldi. Kozaklı ilçesinde ensafı ziyaret eden Akşener, "Bizler sizin dertlerinizi ağzınızdan dinliyor, kamuoyuna mal ediyor ve iktidarda bulunan muhteremlere 'Burada böyle bir dert var, çöz kardeşim' diyoruz. Bunun karşılığında bana, 'Meral Akşener Nevşehir'de PKK'lı ama Batman'a ve Urfa'ya gittiğimde de faili meçhulcü' diyorlar. Bu ahmaklara diyorum ki kararlı olun kardeşim. Faili meçhulcüysem, demek ki çok sert mücadele etmişim, ya arkadaş PKK'lıysam nasıl faili meçhulcü oluyorum? Her ikisini de aynı ahmaklar söylüyor. Bakın bu kardeşinizi kendi sesinden dinlediniz. Buradaki kardeşimizin derdinin çözülmesi gerekirken, olmayan meselelerle sizi meşgul edenleri elinizin tersiyle iteceksiniz" dedi.



'BÜTÜN SİYASİLERİN VELİNİMETİ OLMALISINIZ'



Siyasetçinin, vatandaşın yanında olması gerektiğini belirten Akşener, "Siyasetçinin görevi; seçmeninin derdini tasasını dinleyip, çözüm üretmek, çözümler üzerinden de rekabet etmektedir. Artık sizi ‘şuculu buculu’ üzerinden düşman etmeye çalışanlara, 'Hadi oradan' diyeceksiniz. Oy verirken, ben dahil herkesi en ince kuyumcu terazisinde tartacaksınız. Muhteremler anlayacak ki su görülünce teyemmüm bozulurmuş. Asıl burada vekil hazır ola geçermiş. Nasıl esnaf kardeşimin müşterisi velinimetse siz de seçmen ve millet olarak bütün siyasilerin velinimeti olmalısınız. Yapmaya çalıştığımız iş, budur. Yapmaya çalıştığımız iş, sizin sesinizi duyurmaktır" diye konuştu.



Nevşehir'de olduğu için mutlu olduğunu kaydeden Akşener, "Bu sıcakta burada olmanız benim için bir vebal, bu bir kul hakkı. Hakkınızı helal edin. Allah, arkadaşlarımı sizlerin karşısında mahcup etmesin. Allah, bizi yalan söyleyenlerden eylemesin. Verdiği sözden cayanlardan, sizi unutanlardan eylemesin. Bir arkadaşımız 'Kaynamıyor kazan kurtar bizi ana' yazmış. Birlikte bu ülkeyi kurtaracağız" dedi.