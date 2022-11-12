Akşener: Muhteremlerin rahatını bozmak üzere yola çıktım

İYİ Parti lideri Akşener, Adana'nın Kozan ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu. Esnafın durumu hakkında bilgi alan Akşener, daha sonra meydanda yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Çok uzun bir zamandır seçmen velinimet olmaktan çıkmıştı. Şimdi yeniden velinimet oldunuz. Ben başta olmak üzere herkesi buraya getirip, karşınızda durdurun çünkü patron sizsiniz. Sizi birbirinizle kavga ettirip oy almak çok kolay iş ama derdine çare bulmak üzere çalışıp, o derdin çözümünü oluşturup, o çözüm üzerinden siyasi partiler, sizin için rekabet ederse işte acı meseleler, acı meselelere tatlı çözümler üretmek zorunda kalınır. Bugüne kadar size gelmeyen muhteremlerin rahatını bozmak üzere yola çıktım. Rahatları bozuldu. '3600' dediler, yapmadılar. Söyleye söyleye kenarından düzelttiler, o da eksik oldu. İnşallah, biz gelince biz yapacağız. 'EYT' dediler, senelerdir. Şimdi mecbur kaldılar, konuş konuş mecbur kaldılar. Ocak ayında EYT'yi çözüyorlar. Allah'ımıza bin şükür, işte seçmenin velinimet olmasının sonuçları. Onlar çözemez. Çok az kaldı. 6 ay, 7 ay, 8 ay; neyse. Sonunda inşallah biz çözeceğiz."

Devlet okullarında okuyan öğrencilere bir öğün ücretsiz yemek verme teklifini Meclis'e getirdiklerini, 'Cumhur İttifakı'nın bileşenlerince reddedildiğini kaydeden Akşener, şöyle konuştu:

"Gençlere 'süfli' denildi, kadınlara 'sürtük' denildi. Biz Meclis'te dedik ki 'Çocuklar aç gidiyor okullara. Hiç değilse her gün devlet okullarında okuyan talebelere bir öğün ücretsiz yemek verelim'. Meclis'e getirdik. 'Cumhur İttifakı'nın bileşenleri tarafından reddedildi. Tam 24 milyar lirayı Hariri'nin cebine koydular. Niye? Patronun arkadaşıymış. Cumhurbaşkanı'nın aile dostuymuş. Ayıp olmasın, diye 24 milyar lirayı Telekom'dan aldılar, sizin cebinizden aldılar, Kozanlı'nın cebinden aldılar. 24 milyar lirayı koydular Hariri'nin cebine. Haram olsun, zıkkım olsun elbette ama bir öğün yemek teklifimizi reddettiler. Alt tarafı bir öğün. Öğrenci başına düşen, 1 dolar civarında masrafı var. 1 doları çocuklarımıza çok gördüler, 24 milyar lirayı Hariri'nin cebine koydular. Ankapark. Ankara'da çok konuşuldu. 14 milyar lira para verildi. Zavallı dinozorlar, elleri kolları kırılmış. Çarpışan arabalar var, çarpışamıyorlar ama 14 milyar lirayı kendi yandaşlarının cebine koydular. 2 kişiye 14 milyar lira; öğrenci başına 1 doları, 22 lirayı çok gördüler. Bu bir harami düzendir. Bu harami düzeni el ele verip, birlikte yıkacağız. Bütün siyasiler, sizin dertleriniz üzerinden çözüm üretecekler, rekabet edecekler."

Meral Akşener, daha sonra İmamoğlu ilçesine geçip esnaf ile sohbet etti.