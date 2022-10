Akşener: Maden kazalarındaki ölüm aylıkları için kanun teklifi vereceğiz

ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, maden kazalarındaki ölüm aylıklarında ciddi bir adaletsizlik olduğunu belirterek, "Bunun giderilmesi için meclis grubumuz Plan ve Bütçe Komisyonuna bir önerge verdi. Ama her zaman olduğu gibi, AK Parti ve küçük ortağının oylarıyla reddedildi. Madem öyle, biz de bu konuda bir kanun teklifi getireceğiz" dedi.



İYİ Parti Lideri Akşener, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Başında baretle kürsüye çıkan Akşener, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden kazasıyla ilgili konuştu. Yaptıkları inceleme ve çalışmalar sonucunda, Amasra'daki felaketin de 'adeta geliyorum' dediğini belirterek, "Sayıştay uyarmış, raporuna yazmış. İş müfettişleri defalarca uyarmış, idari para cezası kesmiş. Hatta, yetkili kuruluşları geçtim, ocakta çalışan maden işçileri bile uyarmış. Ama Sayın Erdoğan'ın atadığı yetkililer, her zaman olduğu gibi kıllarını kıpırdatmamışlar. Göz göre göre gelen felaketi öyle izlemişler. Sonuç? 41 kardeşimizi daha, ihmale, iş bilmezliğe, vicdansızlığa kurban verdik" dedi.



'TÜRKİYE'DEKİ ÖLÜM RİSKİ, 20 KAT FAZLA'



Madenciliğin elbette riskleri olduğunu ancak bu riskleri azaltmanın mümkün olduğunu vurgulayan Akşener, "Dünya, kömür madenciliği endüstrisinde her yıl yeni standartlar belirliyor. Ve alınan önlemler sayesinde sektördeki ölüm oranları hızla düştü. 20 yıl önce dünyada milyon tonluk üretime düşen ölüm oranı 5'ken, bu rakam günümüzde 1'in altına indi. Türkiye'nin son 10 yıldaki ortalaması ise milyon ton başına 20 kişinin üzerinde. Yani Türkiye'deki ölüm riski, dünya ortalamasının 20 katından fazla. Sayın Erdoğan; buna 'fıtrat' diyemezsin. Buna 'kader' de diyemezsin. Basit tedbirlerle önleyebileceğin ölümleri, bu millete 'kader' diye yutturamazsın. Dünya standartları ortadayken, Türkiye'ye reva gördüğün bu acı tablo düpedüz insanlarımızın canını hiçe saymaktır. Atılacak adımlar, alınacak tedbirler belli. O nedenle; hamaseti bırakıp öncelikle işinizi yapacaksınız. Kazaların önüne geçmek için irade göstereceksiniz. Yapamıyorsanız da çekip gideceksiniz. Bartın'da yaşanan bu katliamda; sorumlularla ilgili yapılacak işlemlerin takipçisi olacağız. İktidarın umurunda olmasa da, biz kaybettiğimiz madencilerimizin hesabını soracağız. Soma'dan sonra yaşanan adaletsizliğin tekrarına seyirci kalmayacağız" diye konuştu.



'ÖLÜM AYLIKLARI İÇİN KANUN TEKLİFİ VERECEĞİZ'



Ayrıca ölüm aylıklarına değinen Akşener, "Ölüm aylıklarında ciddi bir adaletsizlik var. Bunun giderilmesi için meclis grubumuz Plan ve Bütçe Komisyonuna bir önerge verdi. Ama her zaman olduğu gibi, AK Parti ve küçük ortağının oylarıyla reddedildi. Madem öyle, biz de bu konuda bir kanun teklifi getireceğiz. Madem öyle, biz de bu konuda bir kanun teklifi getireceğiz. Milletvekili arkadaşlarıma talimatımdır; yolsuzlukla mücadele kapsamında vereceğiniz kanun tekliflerimizin yanında, bu konuyla ilgili kanun teklifimizi de lütfen süratle Meclis gündemine taşıyın. Milletimiz de bu vesileyle, iktidarın madencilerimiz konusunda ne kadar samimi olduğunu bir kez daha görsün. Ama söz olsun, yemin olsun ki; Bartın'ı yeni bir adaletsizlik sarmalına mahkum ettirmeyeceğiz. Yapanın yanına kar kaldığı, bu adaletsiz düzeni biz değiştireceğiz. Devlete ciddiyeti, milletimize de hürriyeti biz getireceğiz. Biz bu işin takipçisiyiz. Sorumluların en ağır cezaları alması için elimizden geleni ortaya koyacağız" ifadelerini kullandı.



'HAZİNEMİZİ, TEFECİNİN ELİNE DÜŞÜRMÜŞLER'



Ekonomiye değinen Akşener, enflasyon hedeflerindeki sapmalardan ve artan maliyetlerden bahsederek, "Peki tüm bu harcamalar nasıl karşılanacak? Tabii ki milletimizin sırtına yüklenen vergilerle karşılanacak. Yani biz para vereceğiz ki yandaşlar zenginleşmeye devam etsin. Biz elimizi cebinize atacağız ki, faiz geliri elde edenler üzülmesin. Ne yazık ki 2023 yılı bütçesi de, 2022'den farklı değil. 2023 yılında bütçe harcamalarının 4 trilyon 470 milyar lira, bütçe gelirlerinin 3 trilyon 810 milyar lira, bütçe açığının da 659 milyar lira olması öngörülüyor. Harcamalar içinde; 566 milyar lira faiz ödemelerine, 103 milyar lira da kamu özel işbirliği ödemelerine ayrılmış. İlginçtir; 2023 yılına uzatılmasına rağmen bütçede, kur korumalı mevduata ise ödenek ayrılmamış. Bu da bütçenin ne kadar samimi olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre; önümüzdeki yıllarda iç borç faiz ödemesi yükümlülüğümüz, anapara ödemelerini geçmiş. Yani faiz, borcun aslını geçmiş. Yani Hazinemizi, tefecinin eline düşürmüşler. Ne diyelim, Allah memleketimizi bu duruma düşürenleri ıslah etsin. Yazıklar olsun" dedi.



'BU YASA, BİR İSTİBDAT YASASIDIR'



AK Parti'nin sansür yasasını Gazi Meclis'ten geçirdiğini belirten Akşener, "Şüphesiz ki bu yasa; milletimizin hafızasında bir utanç vesikası olarak kalacak. Türk demokrasi tarihinde kara bir leke olarak anılacak. Tarihinin hiçbir döneminde esaret kabul etmeyen bir millete pranga vurmaya çalışan bu aymazlığı; ne tarih ne de vicdanlar unutmayacak. Buradan açıkça ilan ediyorum; bu yasa, bir istibdat yasasıdır. Aziz milletimiz, ne darbeler, ne baskılar görüp susmadı da, sizin bu uyduruk sansür yasanızla mı sinecek sanıyorsunuz? Hiç boşuna uğraşmayın. Bugün geldiğimiz noktada; esas kaynağından, yani milletinden kopmuş ve kendini devlet yerine koymaya cüret eden bir iktidarın ayakta durmak için sarf ettiği son çırpınışlar, artık milletimiz için bir eziyete dönüştü. İktidar hırsının tetiklediği tutum ile ahlaki sorumluluğun getirdiği tutum arasında bir köprü görevi gören devlet aklına artık maalesef erişilemiyor. Maalesef artık devletimiz akılla değil; Sayın Erdoğan'ın kişisel kaprisleriyle, öfke ve nefretten beslenen zehirli diliyle ve milletimizi kendisine hizmetkar olarak gören kirli anlayışıyla yönetiliyor" diye konuştu.