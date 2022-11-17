Akşener: Kadınlar arasındaki dayanışma çok düşük

İZMİR - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Türkiye'nin en iyi siyasi kafa avcısıyım. Teknik kadromuz fevkalade. Bütün bunlar başarı öyküsü ama çok başarısız olduğum bir yer var. Kadın seçtirme konusunda başarısız oldum. Örneğin Uşak'ta genç bir kadını birinci sırada aday gösterdik. 'Ben dururken onu nasıl aday gösterirsin?' diyen erkekler bir dayanışma gösterdi. Kadınlar arasındaki dayanışma çok düşük" dedi.



İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, İzmir programı kapsamında Girişimci İş Kadınları Federasyonu (GİFED) üyeleri ile bir araya geldi. Toplantıya Akşener'in yanı sıra İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale, İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, GİFED Başkanı Huriye Serter katıldı.



'FİNANS KURMAKTA ÇOK ZORLANDIK'



Girişimci iş kadınlarıyla birlikte olmaktan büyük bir heyecan duyduğunu aktaran Akşener, "Üreten insanların toplantılarına mümkün olan en üst yöneticilerimizle katılıyoruz ki; hem 'Biz neyiz, kimiz' sorularına cevaplar veriyorlar hem de sizlerin sorularınızdan öğreniyoruz. Biz kimiz sorusuna yanıt; elbette bir siyasi partiyiz ama öğrenen bir organizasyonuz. Çok yeni bir siyasi organizasyonuz. Kurumsal yapılar önemlidir ama kurumsal yapıları harekete geçirmek çok zordur. Kuralları, alışkanlıkları vardır. Alışkanlıkların dışına çıkmak dünyanın en zor işidir. Yeni kurulmuş bir yapı, daha hızlı hareket eder. En önemlisi sabit müşterisi olmadığı için kendi müşterisini organize eder. Bizim partimiz bir start-up, küçük bir girişimcilik organizasyonu. Başındaki kişi kadın. Yönetim kurulu başkanı bir kadın ve finans kurmakta çok zorlandık. Sonra melek yatırımcı sıfırdı. Kenarına biriktirdiği ölümlük parasını veren kadınlar oldu. Bu başka bir şey. Sabit seçmenimiz de yoktu. Çünkü seçmen de paylaşılmış" dedi.



'BU BİR MUCİZEDİR'



Akşener, sözlerine şöyle devam etti:



"Bizim için müşteri velinimettir. Kendiniz partinize seçmen organize etmek durumundasınız. Bugün Türkiye'nin en başarılı start up'ıyız. Seçmenin ayağına gidip, mutlu etmeye çalışarak, 'Odağımız seçmen' diyerek ürettiğimiz bu fikri, seçmene ulaştırdık ve bugün itibarıyla 81 ilde bayilikleri olan, ilçelerimizin tamamında alt bayilerin olduğu, satış elemanların olduğu il ve ilçe teşkilatlarımızın yöneticilerinden bahsediyorum ve her birinin başarı öyküsünün ne kadar seçmen kazandırdığıyla ölçüldüğü bir sistemimiz var. İlk seçimden sonra devletten 37 milyon TL sizin vergilerinizle para aldık. Bu, bir mucizedir."



'TÜRKİYE'NİN EN İYİ SİYASİ KAFA AVCISIYIM'



Partinin teknik kadrosuna değinen Akşener, "Türkiye'nin en iyi siyasi kafa avcısıyım. Teknik kadromuz fevkalade. Bütün bunlar başarı öyküsü ama çok başarısız olduğum bir yer var. Kadın konusunda başarısız oldum. Kadın seçtirme konusunda başarısız oldum. Yüzde 25 kadın kotamız var. Bütün birimlerimizde yüzde 25 kadın kotasına uyuldu ama milletvekilliği konusunda maalesef başarısız oldum. Bu defa bunu çözeceğiz. Örneğin genç bir kadını, Uşak'ta birinci sırada aday gösterdik. 'Ben dururken onu nasıl aday gösterirsin?' diyen erkekler bir dayanışma gösterdi. Aday olan genç kadını seçtiremedik. Kadınlar arasındaki dayanışma çok düşük. Bunu nasıl çözeriz? Ona bakmamız lazım" diye konuştu.



'SİYASETİ AİLE PARASIYLA YAPTIK'



"Siyaseti aile parasıyla yaptık. Dolayısıyla siyasetin finansında bu tür bir mecburiyet doğdu. Çünkü maaşlarımız erkeklerden düşüktü" diyen Akşener, "Siyasete ilk defa adım atan kadınlar için kaynak ayrılmasından yanayım. Çünkü siyasetin finansmanı da kadınları çok zorluyor. Kotaların yanında mutlaka bunun da olması gerekiyor. Bunlar, bu mücadelenin bir parçası. Bu toplantımızın gerçek sebebiyse iş kadınlarının yaşadıkları, Türkiye'deki kadınların ekonomik manadaki meselelerdir. Huzurunuza imtihana geldik. Siz soracaksınız, biz cevaplayacağız. Bu davetin bizim için çok önemli olduğunu sizlerle paylaşmak istiyoruz. Kadın ilerlerken çok tuhaf bir zihniyetle karşı karşıya olduğumuzu bilmenizde fayda var. Türkiye'nin ayrışma noktalarının çok öne çıktığı, farklılıkların çok çizildiği, buna karşılık müştereklerin unutulduğu bir dünya düzeninde yaşıyoruz" dedi.



'SORUNLARIMIZI BİLEN LİDERLER GÖRMEYİ İSTİYORUZ'



Etkinlikte konuşan Girişimci İş Kadınları Federasyonu (GİFED) Başkanı Huriye Serter ise "İş dünyasındaki kadınlar olarak artık siyasette sorunlarımızı bilen, tüm kadınların gerek ekonomiye katılımında gerekse siyasette ve karar alma mekanizmalarında yer almalarında desteklenmesi gerektiğine inanan, kadınların kendi kararlarını verebilme özgürlüğüne sahip olarak yetişmelerini, parti politikası olarak benimseyen liderler görmeyi istiyoruz. İstihdamda olan kadınlar için de pek çok düzenlemenin yeniden yapılması gerekiyor. GİFED İş Kadınları Federasyonu bir Anadolu hareketidir. Tüm kadınların her alanda güçlenmesi, ekosistemimize yeni girişimci ve iş kadınları kazandırılması ama hepsinden önemlisi bereketli ve kadim Anadolu topraklarının yetiştirdiği o güçlü rol model kadınların daha görünür için tüm gücümüzle çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.



Program, konuşmaların ardından basına kapalı olarak devam etti.