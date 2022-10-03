Akşener, 'Engelsiz Yaşam Çalıştayı'na katıldı

ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da partisinin Toplumsal Politikalar Başkanlığı'nca düzenlenen 'Engelsiz Yaşam Çalıştayı'na katıldı.



Programa Akşener'in yanı sıra, Siyasi İşler Başkanı Koray Aydın, Seçim İşleri Başkanı Şenol Sunat, Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, partililer ve çok sayıda engelli vatandaş katıldı. Akşener, partisinin Toplumsal Politikalar Başkanlığınca engellilere yönelik yürütülen çalışmayı hatırlatarak; 'Engelsiz bir yaşamı, engelli bireylerimize nasıl sağlarız, biz iktidar olduğumuzda ne yapacağız' sorusunun cevabı olan bir çalışma. Bu çalışmayı önce sunacağız, sonra da asıl işin sahiplerinin onayına, eleştirisine, tavsiyesine açacağız. Sunduğumuz çalışma 'biz böyle düşünüyoruz, böyle olacak' gibi bir hüküm cümlesinin olduğu bir çalışma değil. Bizim yaptığımız çalışmaya; derneklerimiz, sivil toplum kurumlarımız, engelli bireylerin aileleri bakacak. Diyecekler ki; 'Şurayı unutmuşsunuz. Şurada bir yanlışlık var, bir eksiklik var.' Ondan sonra nihai haline getireceğiz" ifadelerini kullandı.



Akşener, ilkokul öğretmenliği eğitimi aldığını söyleyerek, "Derlerdi ki bize; 'Yaparak, yaşayarak eğitimi anlatın çocuklarınıza ve onu uygulayın.' Bugün bu çalıştay esasında, yaşayanların önerileri ile şekillenecek. Bizim politikalarımızın belirlenmesini sağlayacak. Bir diğer konu da şu; ailesinde engelli bireylerin olduğu bir insanım ben. Görme engelli bireylerin olduğu bir kişiyim. Ailelerin, engelli yakınlarının, maalesef ki Türkiye'de zor yaşadıklarını yakinen bilen bir insanım. Saygı görürler, merhamet duyulur; ama kurumsal olarak çok zor bir hayat yaşanıyor. Annemin kız kardeşi, teyzem görme engelliydi. Anneyim, babaanneyim. Biz kadınların en önemli duygusu, ‘Allah’ım ne olur evlat acısı gösterme’dir. Bir duamız daha vardır; 'Allah'ım evlatla imtihan etme' diye. Ama özellikle zihinsel engelli çocukları olan annelerin 'evladımı nasıl bırakırım' endişesini şurasında hisseden bir insanım ben. Onun için o annelerin o hissini en aza indirecek, o yüzden o annelerin endişesini, emniyet duyması ile takas edecek bir çalışmayı birlikte yapmanızı istiyorum. Bu konuda yapacağınız destekler için, vereceğiniz tavsiyeler için bugünden teşekkür ediyorum" dedi.