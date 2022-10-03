Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 22
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
3.341,88
ALTIN
1.001,47
DOLAR
18,56
STERLİN
20,95
EURO
18,23
İstanbul Atlas Üniversitesi Öğretim görevlisi alacak
İstanbul Atlas Üniversitesi Öğretim...
Sakarya Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
Sakarya Üniversitesi Öğretim üyesi...
Mersin Üniversitesi 43 Öğretim Üyesi alacak
Mersin Üniversitesi 43 Öğretim...
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi...
Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Akşener, 'Engelsiz Yaşam Çalıştayı'na katıldı

03 Ekim 2022 Pazartesi 15:28
Akşener, 'Engelsiz Yaşam Çalıştayı'na katıldı

ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da partisinin Toplumsal Politikalar Başkanlığı'nca düzenlenen 'Engelsiz Yaşam Çalıştayı'na katıldı.

Programa Akşener'in yanı sıra, Siyasi İşler Başkanı Koray Aydın, Seçim İşleri Başkanı Şenol Sunat, Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, partililer ve çok sayıda engelli vatandaş katıldı. Akşener, partisinin Toplumsal Politikalar Başkanlığınca engellilere yönelik yürütülen çalışmayı hatırlatarak; 'Engelsiz bir yaşamı, engelli bireylerimize nasıl sağlarız, biz iktidar olduğumuzda ne yapacağız' sorusunun cevabı olan bir çalışma. Bu çalışmayı önce sunacağız, sonra da asıl işin sahiplerinin onayına, eleştirisine, tavsiyesine açacağız. Sunduğumuz çalışma 'biz böyle düşünüyoruz, böyle olacak' gibi bir hüküm cümlesinin olduğu bir çalışma değil. Bizim yaptığımız çalışmaya; derneklerimiz, sivil toplum kurumlarımız, engelli bireylerin aileleri bakacak. Diyecekler ki; 'Şurayı unutmuşsunuz. Şurada bir yanlışlık var, bir eksiklik var.' Ondan sonra nihai haline getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Akşener, ilkokul öğretmenliği eğitimi aldığını söyleyerek, "Derlerdi ki bize; 'Yaparak, yaşayarak eğitimi anlatın çocuklarınıza ve onu uygulayın.' Bugün bu çalıştay esasında, yaşayanların önerileri ile şekillenecek. Bizim politikalarımızın belirlenmesini sağlayacak. Bir diğer konu da şu; ailesinde engelli bireylerin olduğu bir insanım ben. Görme engelli bireylerin olduğu bir kişiyim. Ailelerin, engelli yakınlarının, maalesef ki Türkiye'de zor yaşadıklarını yakinen bilen bir insanım. Saygı görürler, merhamet duyulur; ama kurumsal olarak çok zor bir hayat yaşanıyor. Annemin kız kardeşi, teyzem görme engelliydi. Anneyim, babaanneyim. Biz kadınların en önemli duygusu, ‘Allah’ım ne olur evlat acısı gösterme’dir. Bir duamız daha vardır; 'Allah'ım evlatla imtihan etme' diye. Ama özellikle zihinsel engelli çocukları olan annelerin 'evladımı nasıl bırakırım' endişesini şurasında hisseden bir insanım ben. Onun için o annelerin o hissini en aza indirecek, o yüzden o annelerin endişesini, emniyet duyması ile takas edecek bir çalışmayı birlikte yapmanızı istiyorum. Bu konuda yapacağınız destekler için, vereceğiniz tavsiyeler için bugünden teşekkür ediyorum" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
İYİ Parti Genel Başkanı Meral AkşenerEngelsiz Yaşam Çalıştayı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Kurum: Anadolu coğrafyası kimseyi geride bırakmaz
Bakan Kurum: Anadolu coğrafyası kimseyi geride bırakmaz
Bakan Bozdağ: Türkiye eninde sonunda yeni bir anayasayı yapacaktır
Bakan Bozdağ: Türkiye eninde sonunda yeni bir anayasayı yapacaktır
Bakan Kasapoğlu: Yurtlara yerleştirmede bir rekoru gerçekleştirdik
Bakan Kasapoğlu: Yurtlara yerleştirmede bir rekoru gerçekleştirdik
"İstanbulluların hayatını kolaylaştırmaya devam edeceğiz"
"İstanbulluların hayatını kolaylaştırmaya devam edeceğiz"
"Mücadele bizi daha güçlü kıldı"
"Mücadele bizi daha güçlü kıldı"
Türkiye'den Endonezya'ya taziye mesajı
Türkiye'den Endonezya'ya taziye mesajı
29 Ekim 2023'te kırsalda terörist kalmayacak
29 Ekim 2023'te kırsalda terörist kalmayacak
TBMM'de yeni yasama yılı başladı
TBMM'de yeni yasama yılı başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni Anayasa çalışmasını da tamamlayacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni Anayasa çalışmasını da tamamlayacağız

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول