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Akşener: Emeklilerimizi yokluğa mahkum etmeyin

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Eğer asgari ücret, adı üstünde 'asgari' ücretse; o zaman nasıl oluyor da asgari ücretin altında emekli maaşı verilebiliyor? Emeklilerimizi daha fazla yokluğa mahkum etmeyin. Emekli maaşlarını bir an önce asgari ücret düzeyine çıkarın" dedi.

04 Ocak 2023 Çarşamba 12:59
Akşener: Emeklilerimizi yokluğa mahkum etmeyin

İYİ Parti Lideri Akşener, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener, eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in Ankara'da öldürüldüğünü hatırlatarak, "30 Aralık Cuma günü, başkent Ankara bir suikaste sahne oldu. Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş'e düzenlenen suikast, emniyet ve istihbarat birimlerini ayağa kaldırması gereken bir olaydır. Güvenlik güçlerimizin bu önemli olayın acilen aydınlatılması için ellerinden geleni yapacağına inanıyorum. Ailesi ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Eşi Ayşe Ateş üzerinden ailesinin benden bir özel talebi oldu. Bu konuyla ilgili Meclis'te soru önergesi, araştırma önergesi yapılmamasına dair. Ben bunu bütün herkese duyurmakla mükellefim" dedi.

'ÖNCELİKLE ENFLASYONU DÜŞÜRÜN'

Ardından yeni yılı kutlayan Akşener, 2023 yılının diğer yıllardan farklı olacağını ve Türkiye'yi içine düştüğü girdaptan çıkaracaklarını belirterek, "Yeni asgari ücret aylık net 8 bin 500 lira olarak açıklandı. Halbuki Türk-İş'in aralık ayında açıkladığı açlık sınırı 8 bin 130 liraydı. Açıklanan asgari ücret, açlık sınırının sadece 370 lira üzerinde. Ve maalesef, enflasyonun yakıcı artışı doğrultusunda önümüzdeki ay muhtemelen açlık sınırının altında kalacak. Yani Türkiye'de çalışanların yaklaşık yüzde 60'ının aldığı ücret, açlık sınırının altında olacak. Çünkü enflasyon sarmalı sürdükçe gelen ücret artışları refahı arttırmaz. Enflasyon sorununu çözmediğiniz müddetçe asgari ücreti 10 bin lira yapsanız bile vatandaşın alım gücünü ve refahını artıramazsınız. Eğer ki milletimize bir faydanız dokunsun istiyorsanız, öncelikle enflasyonu düşürün. Ama şimdiden söyleyeyim; ne Nebati Bakan'ın ışıltılı gözleri ve boş sözlerine, ne de Sayın Erdoğan'ın tarot fallarına bakarak enflasyonu düşüremezsiniz. Enflasyonu düşürmek için; liyakatsiz, ciddiyetsiz ve beceriksiz yöneticileri derhal kapının önüne koymak gerekir. Ekonomide güveni, istikrarı ve öngörülebilirliği sağlamak, akıl ve bilim dışı politikalara bir an önce son vermek gerekir. Enflasyonu düşürmek için; kurumları ayağa kaldırmak, kurumsal aklı ve hafızayı devreye sokmak, Merkez Bankası ve TÜİK başta olmak üzere kurumlara bağımsızlıklarını yeniden iade etmek gerekir" diye konuştu.

'EMEKLİ MAAŞINI ASGARİ ÜCRET DÜZEYİNE ÇIKARIN'

Aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'da bu gidişatın farkında olduğunu kaydeden Akşener, "Nereden mi biliyorum? Giderayak, 'seçimi kaybetsek de bu işte yokum' dediği işleri birer birer yapmaya başladı da oradan biliyorum. Evet, EYT düzenlemesinden bahsediyorum. Demek ki artık seçimi kaybedeceğini o da anladı, yavaş yavaş içselleştirmeye başladı. Ama yanlış anlaşılmasın. Biz bu durumdan ziyadesiyle memnunuz. Muhalefet korkağı bir iktidarın her gün biraz daha sözümüze gelmesini büyük bir keyifle izliyoruz. Hatta önümüzdeki seçimlerden sonra hiç değilse insan içine çıkabilmeleri için, bundan sonra da bizi takip etmelerini kendilerine tavsiye ediyoruz. Bizim çözümlerimiz, projelerimiz miri maldır. Alsınlar kullansınlar. Yeter ki milletimize faydası olsun. Eğer asgari ücret, adı üstünde 'asgari' ücretse; o zaman nasıl oluyor da asgari ücretin altında emekli maaşı verilebiliyor? Emeklilerimizi daha fazla yokluğa mahkum etmeyin. Emekli maaşlarını bir an önce asgari ücret düzeyine çıkarın. Sayın Erdoğan; sen şimdiye kadar ne emeklilerimizin sesini, ne de bizim sesimizi duymadın. Daha doğrusu duymazdan geldin. Son günlerde ne hikmetse kulaklarında bir iyileşme gözlemlesek de artık çok geç. Çünkü artık sandık ufukta göründü. Son düzlükte çırpınsan da artık nafile. Hayırlısıyla çok yakında seni de emekli ediyoruz inşallah. O yüzden sana tavsiyem; en azından o kaçınılmaz emeklilik günlerinde emekli vatandaşlarımızın arasında, 'Giderayak ben de size bu iyiliği yaptım' diyerek dolaşmak istiyorsan en düşük emekli maaşını bir an önce asgari ücret düzeyine çıkar. Sen yapmazsan İYİ Parti iktidarında biz yapacağız" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'Yİ ÖZGÜRLEŞTİRECEĞİZ'

Artık Türkiye'de kurulan her tezgahı itinayla bozan bir İYİ Parti olduğunu söyleyen Akşener, "Kendini pek akıllı sananlar iyi bilsin ki; artık size pabucunuzu ters giydirecek bir İYİ Parti var. Türkiye'de artık plaza siyasetine yer yok. Çünkü sokaklardan yükselen bir İYİ Parti var. Türkiye'de artık yazıhane pazarlıklarına yer yok. Çünkü milletinden güç alan bir İYİ Parti var. Türkiye'de artık kapalı odalarda alınan kararlara yer yok. Çünkü milletin sesini haykıran bir İYİ Parti var. Biz biliyoruz ki; gücünü milletten alanların önünde hiç kimse duramaz. Biz, olmaz denileni yapan; Ankara ve İstanbul'daki 25 yıllık saltanatları deviren bir siyasi aklı temsil ediyoruz. İstanbul'u özgürleştirdiğimiz gibi, Ankara'yı özgürleştirdiğimiz gibi, Allah'ın izniyle Türkiye'yi de özgürleştireceğiz. 2023; zengin, güçlü ve mutlu bir Türkiye'nin başlangıcı olacak" dedi. (DHA)

DHA

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