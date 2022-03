Akşener: Ekonomimiz can çekişiyor

ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "AK Parti kadrolarının elinde ekonomimiz can çekişiyor. 6 aydır öve öve bitiremedikleri rekabetçi kur masalı, gelinen noktada adeta bir korku filmine dönüştü" dedi.



İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, TBMM'de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yıl dönümünü kutladı. Kurtuluş Savaşı'nın tohumlarının Çanakkale'de ekildiğini belirten Akşener, "Tarihin akışını değiştirecek bir kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Türk milletine Çanakkale armağan etmiştir çünkü Çanakkale, cumhuriyetimize giden yolda döşenen ilk taştır. Hep söylediğim gibi medeniyet yolunun taşlarını yalnızca cesurlar döşer ve Çanakkale işte o cesaretin ta kendisidir" dedi.



'FAİZ LOBİLERİ BAYRAM ETTİ'



Meral Akşener, iktidara yönelik eleştirilerde bulunarak, "AK Parti kadrolarının elinde ekonomimiz can çekişiyor. 6 aydır öve öve bitiremedikleri rekabetçi kur masalı, gelinen noktada adeta bir korku filmine dönüştü. Milletimize kurtuluş reçetesi olarak pazarlanan modele geçişin üzerinden 6 ay geçti. Faizler düştü mü? Düşmedi. Bir tek Merkez Bankası faizleri düştü, diğer tüm faizler göklere çıktı. Faiz lobileri bayram etti. Peki enflasyon düştü mü? Maalesef o da hayır hatta AK Parti'nin iktidarı devraldığı zamankinden daha yüksek bir enflasyonla karşı karşıyayız. Üretici fiyat enflasyonu yüzde 100'ün üzerinde. Tüketici enflasyonu da yüzde 50’nin üzerinde, üstelik TÜİK'e göre. Peki ekonomik büyümeye ne oldu? Yavaşlama sinyalleri veriyor. Yani hem cari açık yükseldi hem enflasyon arttı hem de büyüme yavaşladı. Maşallah üçü bir arada" diye konuştu.



'MİLLETÇE ŞİRİNLER KÖYÜNDE YAŞIYORUZ'



Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Bizim ay çiçek yağı, zeytinyağı gibi sorunlarımız yok' dediğini belirtip, "Şaşırdık mı? Şaşırmadık. Kendisine göre ülkemizde zaten evine ekmek götüremeyen de yok. Akaryakıt ve ekmek kuyruğu da yok. İşsizlik, yoksulluk ve yolsuzluk da yok hatta Türkiye'de hiçbir sorun yok. Milletçe 'Şirinler köyünde yaşıyoruz. Bu arkadaşımıza göre, bizler nankörlük ediyoruz. Milletçe toplanmışız, kafamızdan sorun uyduruyoruz. Hiç sorunumuz olmamasına rağmen sırf üşendiğimizden evimize ekmek götürmek istemiyoruz. Her şey güllük gülistanlık olmasına rağmen biz tembeliz, milletçe iş beğenmiyoruz. Aslında herkes çok mutlu ama sırf onu gıcık etmek için milletçe mutsuzmuş gibi yapıyoruz" dedi.



'HERKES HAK ETTİĞİ DEĞERİ BULACAK'



Meral Akşener, yılmadan, yorulmadan mücadele edeceklerini; sandığın milletin önüne geleceğini söyleyerek, "Türkiye’yi muazzam bir gelecek bekliyor. Bunu, bu ülkenin gerçek potansiyelini bilerek söylüyorum. Avrupa’da peşinden koşulan şartları bu topraklara getireceğiz. Orada özenilen hayatları bu topraklara getireceğiz. Oradaki satın alma gücünü bu topraklara getireceğiz. İYİ Parti iktidarında insanlarımızın memleketten ayrılmak için nedeni kalmayacak ama dönmek için çok fazla sebebi olacak. Üstelik uzak bir gelecekten de söz etmiyorum. İktidara geldiğimizin ertesi günü artık işlerin iyiye gittiğini herkes hissedecek. Herkes hak ettiği değeri bu topraklarda bulacak" diye konuştu.