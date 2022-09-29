Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 23
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
3.179,16
ALTIN
983,18
DOLAR
18,54
STERLİN
20,22
EURO
18,02
2023 yılı İstanbul ili tercüman listesine ilişkin duyuru
2023 yılı İstanbul ili...
Fotoğraf çekim işi ihale edilecek
Fotoğraf çekim işi ihale...
Balıkesir Üniversitesi'nden akademik personel alacak
Balıkesir Üniversitesi'nden akademik personel...
Kapadokya Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
Kapadokya Üniversitesi Öğretim üyesi...
İstanbul Üniversitesi 25 Öğretim Üyesi alıyor
İstanbul Üniversitesi 25 Öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Akşener'den hal esnafına ziyaret

29 Eylül 2022 Perşembe 13:20
Akşener'den hal esnafına ziyaret

ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali ile Başkent İlçeler Terminali'nde esnaf ziyaretinde bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, saat 07.30'da Ankara Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali'ndeki esnafı ziyaret etti. Akşener'e İYİ Parti Siyasi İşler Başkan Koray Aydın, Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır ve partililer eşlik etti. Akşener, hal esnafı ile sohbet etti, sorunlarını dinledi.

Meral Akşener, "Mansur Yavaş'ı cumhurbaşkanı, sizi de başbakan olarak görmek istiyoruz" diyen esnafa, "Seçmen velinimetimizdir. Söylediği söze saygı duyuyoruz" karşılığını verdi. 

Akşener, daha sonra halde esnafla kahvaltı yaptı ve Başkent İlçeler Terminaline geçti. Akşener, terminal esnafıyla da görüşerek, sorunlarını dinledi. 

DHA

Son Güncelleme: 29.09.2022 13:29
Anahtar Kelimeler:
Meral AkşenerHal EsnafıZiyaret
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Karaismailoğlu: Bizler başkaları gibi algı oyunlarıyla halkımızı yanıltmıyoruz
Bakan Karaismailoğlu: Bizler başkaları gibi algı oyunlarıyla halkımızı yanıltmıyoruz
Bakan Kurum: Cumhurbaşkanımız konut amaçlı arsa sayısını 1 milyona çıkarma talimatını verdi
Bakan Kurum: Cumhurbaşkanımız konut amaçlı arsa sayısını 1 milyona çıkarma talimatını verdi
AK Parti'li Elitaş: Ekonomik torba teklifini haftaya Meclis'e sunacağız
AK Parti'li Elitaş: Ekonomik torba teklifini haftaya Meclis'e sunacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehir hastanelerimizin sayısını 35'e çıkaracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehir hastanelerimizin sayısını 35'e çıkaracağız
AK Parti'li Dağ: CHP'nin siyaseti, milli güvenlik sorunu haline geldi
AK Parti'li Dağ: CHP'nin siyaseti, milli güvenlik sorunu haline geldi
Bakan Akar'dan Yunanistan'a: Felakete davetiye çıkaracak provokasyonlardan uzak durun
Bakan Akar'dan Yunanistan'a: Felakete davetiye çıkaracak provokasyonlardan uzak durun
Doğu Perinçek: Dolar saltanatı çöküyor
Doğu Perinçek: Dolar saltanatı çöküyor
HÖH, Türkiye'den 100 bin oy bekliyor
HÖH, Türkiye'den 100 bin oy bekliyor
Sarıgül, Niğde'de cezaevi önünde af çağrısında bulundu
Sarıgül, Niğde'de cezaevi önünde af çağrısında bulundu

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول