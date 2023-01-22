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Akşener: Bunu yapmaya kalkışanları ahlaksız ve şerefsiz ilan ediyorum

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki göstererek, "İsveç hükümetinin buna insan hakları, fikir hürriyeti çerçevesi içinde izin vermesini en şiddetli bir biçimde kınıyorum, bunu yapmaya kalkışanları da ahlaksız ve şerefsiz ilan ediyorum." dedi.

22 Ocak 2023 Pazar 18:00
Akşener: Bunu yapmaya kalkışanları ahlaksız ve şerefsiz ilan ediyorum

Akşener, Mehmet Akif İnan Kongre Merkezi'nde partisinin Şanlıurfa 2. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Şanlıurfa'nın eğitim, sağlık ve ekonomiye dair sorunlarını bildiğini belirten Akşener, hem Şanlıurfa'nın hem Türkiye'nin sorunlarına çözüm üretmek için gayret ettiklerini söyledi.
Akşener, İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki göstererek, şöyle devam etti:
"Dün İsveç'de büyükelçiliğimizin önünde kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i yakmaya çalıştı bir grup vandal, şerefsiz, ahlaksız. Şimdi bununla ilgili her türlü tedbiri bu ülkenin Cumhurbaşkanı ve kabinesi almak zorundadır. Ne gerekiyorsa yapmak zorundadır, ortada bırakılamaz bu. Bugüne kadar hangi dinden olursa olsun, hangi inancın olursa olsun, herhangi bir kutsal kitabı, o insanların kutsal bildiği bir kitabı, insan hakları çerçevesi içerisinde yakmaya kalkışmak ve bizim inancımızın, bizim kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'i orada yakmaya çalışmak... İsveç hükümetinin buna insan hakları, fikir hürriyeti çerçevesi içinde izin vermesini en şiddetli bir biçimde kınıyorum, bunu yapmaya kalkışanları da ahlaksız ve şerefsiz ilan ediyorum. Şimdi iktidar partisine düşen bu eylemin sonuçlarını İsveç hükümetinin ödemesini sağlamaktır. Tekrar söyleyeyim İsveç hükümetinin bu konuda gereğini yapması, yapmadığı taktirde de onun karşılığını Türkiye'nin vermesidir. Şimdi daha evvel de biz her böyle önemli seçimlere gittiğimizde de bu arada başka başka bir şeyler oluyor, onlara karşı da hepimizin dikkatli ve uyanık olması lazım."
Meral Akşener, yaklaşan seçimlerin çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Mayıslar bizimdir, eğer 14 Mayıs'ta yapılacaksa cumhurbaşkanlığı seçimi ben buradan ilan ediyorum 13. cumhurbaşkanı bizim, yani Millet İttifakı'nın adayı olacaktır. Bu arada yaşasın hürriyet, kahrolsun istibdat diyoruz." ifadelerini kullandı.
Konuşması esnasında çocuklarının Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastası olduğunu salonda seslenerek duyurmaya çalışan iki babayı kürsüye çağıran Akşener, mikrofonu vererek sorunlarını dinlediği ailelere destek sözü verdi.
Genel Başkan Başdanışmanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın da katıldığı kongrede, il başkanlığına Sadık Köroğlu seçildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
İyi PartiMeral AkşenerŞanlıurfa
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