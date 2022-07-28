Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 30
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.542,52
ALTIN
1.009,39
DOLAR
17,92
STERLİN
21,78
EURO
18,26
Kafkas Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alacak
Kafkas Üniversitesi 4/B Sözleşmeli...
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi...
Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi...
İstanbul Topkapı Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Topkapı Üniversitesi Öğretim...
İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Akşener 'Anlat İstanbul' programında konuştu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Siyasetin seçmen üzerine, vatandaşlara odaklı yapılması gerektiğine inanan ve iktidarın hizmet etmekle yükümlü olduğu, muhalefetin ise seçmenin avukatı olduğu ve o öğrendiğini imkanı varsa çözümle birlikte buraya ilettiği siyasi algoritmaya inanıyoruz" dedi.

28 Temmuz 2022 Perşembe 16:32
Akşener 'Anlat İstanbul' programında konuştu

İYİ Parti İstanbul İl Teşkilatı tarafından başlatılan "Anlat İstanbul" projesi tamamlandı. Çalışmalar sonucunda hazırlanan raporu İstanbul İl Başkanlığı'ndaki programla açıklandı. Programa İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti milletvekilleri, il yöneticileri ve ilçe başkanları katıldı. Programda konuşan Meral Akşener,  "Ben ve arkadaşlarım, siyasetin seçmen üzerine, vatandaşlara odaklı yapılması gerektiğine inanan ve iktidarın hizmet etmekle yükümlü olduğu, muhalefetin ise seçmenin avukatı olduğu ve o öğrendiğini imkanı varsa çözümle birlikte buraya ilettiği siyasi algoritmaya inanıyoruz. Eğer vatan haini, terörist gibi suçlandığınız bir sistem üzerinden yürüdüğünüzde onlara cevap vermeye uğraştığınızda ve sizi gagalamak üzerine organize olmuş kişilerin grupların onayını almak üzere nefes tüketirseniz, kedilere atılan yün yumakları gibi bir siyasi bir atmosfer oluşur. 20 Ocak 2020'den beri biz bunu kabul etmiyoruz, fiili olarak yerine getiriyoruz. Bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İYİ Parti İstanbul İl Teşkilatıİyi PartiMeral AkşenerAnlat İstanbul
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Yanık: Kadına yönelik şiddetle mücadelede fail odaklı çalışmalarımıza başladık
Bakan Yanık: Kadına yönelik şiddetle mücadelede fail odaklı çalışmalarımıza başladık
Bakan Bilgin: EYT dosyası önümüzde, tamamladığımız gün açıklayacağım 
Bakan Bilgin: EYT dosyası önümüzde, tamamladığımız gün açıklayacağım 
CHP'li Özel: 15-20 milletvekilinin daha katılması, akışı tamamen değiştirebilir
CHP'li Özel: 15-20 milletvekilinin daha katılması, akışı tamamen değiştirebilir
Bakan Bozdağ: Yargıda yapay zekayı kullanma konusunda kararlı adımlar atıyoruz
Bakan Bozdağ: Yargıda yapay zekayı kullanma konusunda kararlı adımlar atıyoruz
Ümit Özdağ, Kilis’te sınır hattına gitti
Ümit Özdağ, Kilis’te sınır hattına gitti
AK Parti'li Çelik: Musul Başkonsolosluğumuza saldırıyı şiddetle kınıyoruz
AK Parti'li Çelik: Musul Başkonsolosluğumuza saldırıyı şiddetle kınıyoruz
CHP'li Adıgüzel: BTK, bir istihbarat örgütü değildir
CHP'li Adıgüzel: BTK, bir istihbarat örgütü değildir
Bakan Kurum: Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini başlatacağız
Bakan Kurum: Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini başlatacağız
Bakan Varank, Başakşehir Millet Kıraathanesi’ni ziyaret etti
Bakan Varank, Başakşehir Millet Kıraathanesi’ni ziyaret etti

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول