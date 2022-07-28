Akşener 'Anlat İstanbul' programında konuştu

İYİ Parti İstanbul İl Teşkilatı tarafından başlatılan "Anlat İstanbul" projesi tamamlandı. Çalışmalar sonucunda hazırlanan raporu İstanbul İl Başkanlığı'ndaki programla açıklandı. Programa İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti milletvekilleri, il yöneticileri ve ilçe başkanları katıldı. Programda konuşan Meral Akşener, "Ben ve arkadaşlarım, siyasetin seçmen üzerine, vatandaşlara odaklı yapılması gerektiğine inanan ve iktidarın hizmet etmekle yükümlü olduğu, muhalefetin ise seçmenin avukatı olduğu ve o öğrendiğini imkanı varsa çözümle birlikte buraya ilettiği siyasi algoritmaya inanıyoruz. Eğer vatan haini, terörist gibi suçlandığınız bir sistem üzerinden yürüdüğünüzde onlara cevap vermeye uğraştığınızda ve sizi gagalamak üzerine organize olmuş kişilerin grupların onayını almak üzere nefes tüketirseniz, kedilere atılan yün yumakları gibi bir siyasi bir atmosfer oluşur. 20 Ocak 2020'den beri biz bunu kabul etmiyoruz, fiili olarak yerine getiriyoruz. Bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.