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Akşener: Andımız kalplerimizde, ruhumuzda, irademizdedir

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun, Danıştay 8'inci Dairesi’nin 'Öğrenci Andı'nı kaldıran Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliğini iptal eden kararını bozmasına tepki gösterdi. Akşener, "Andımız kahraman atalarımızın aziz hatırasında, Atatürk'ümüzün mirasındadır. Andımız, kalplerimizde, andımız ruhumuzda, andımız irademizdedir" dedi.

17 Mart 2021 Çarşamba 13:35
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Akşener: Andımız kalplerimizde, ruhumuzda, irademizdedir

ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Danıştay'ın 'Öğrenci Andı' kararına tepki gösteren Akşener, "Andımız, inancımızda, sözümüzde, yaptıklarımızda ve yapacaklarımızdadır! Andımız, milletimize duyduğumuz sevgide, büyük, güçlü ve zengin bir Türkiye'ye duyduğumuz özlemdedir! Andımız, kahraman atalarımızın aziz hatırasında, Atatürk'ümüzün mirasındadır! Andımız, kalplerimizde, andımız ruhumuzda, andımız irademizdedir. O nedenle, andımıza el uzatmaya cüret edenlere inat, bir kez daha; Ne Mutlu Türküm Diyene!" dedi.

'EKONOMİ ARTIK DİKİŞ TUTMUYOR'

Akşener, AK Parti'nin attığı her adımını, sadece kendi iktidarını korumak için attığını öne sürerek, "Bunun son örneği olarak Sayın Erdoğan, geçen hafta 'Ekonomide Reform Paketi'ni açıkladı. Beklenenin aksine, açıklama sırasında hem döviz kuru hem de faizler arttı. Hatırlarsınız, biz bu durumu daha önce de görmüştük. Ekonomi artık dikiş tutmuyor, Sayın Erdoğan. Gerçeklerden uzak paketlerine, planlarına, milletimiz artık inanmıyor. Demokrasi olmazsa, hukuk düzgün işlemezse, devlette akıl, liyakat ve şeffaflık olmazsa, tüm ihaleleri yandaşların kaparsa, sen ne açıklarsan açıkla, tutmaz. Milletinin gerçeklerini reddeden hiçbir iktidar, sandıktan çıkamaz. Bu kadar basit" diye konuştu. 

'SAKIN UMUTSUZLUĞA KAPILMAYIN'

Akşener, geçen hafta Şanlıurfa ve Mardin'e gerçekleştirdikleri ziyaretlerde, vatandaşların dertlerini dinledikleri belirtti. Akşener, "Oy istemeye değil, dert dinlemeye gidiyoruz. Bu zor günlerde, yalnız olmadıklarını hissettirelim istiyoruz. Milleti düşünen, milleti düze çıkarmak için çalışan birileri var, bilsinler istiyoruz. Ben buradan, o bereketli topraklardaki vatandaşlarıma sesleniyorum; sakın umutsuzluğa kapılmayın. Biz geleceğiz ve bu zulme son vereceğiz. Kanal İstanbul çılgınlığını çöpe atıp, o parayla GAP'ı yağmurlama sistemiyle donatacağız. Toprak ana, 1'e 10 verecek. Çiftçimiz kazanacak. Çiftçi kazanınca, esnaf kazanacak, Urfa kazanacak, Mardin kazanacak, Batman kazanacak, Türkiye kazanacak. Biz, İYİ Parti olarak, tarımı ve bölgesel kalkınmayı bir bütün olarak görüyoruz. Tam da bu yüzden, hazırlamakta olduğumuz 'Ulusal Tarım Master Planını', bölgesel kalkınmanın, olmazsa olmazı olarak görüyoruz" ifadesini kullandı. 

DHA

Son Güncelleme: 17.03.2021 13:54
Anahtar Kelimeler:
İYİ Parti Genel Başkanı Meral AkşenerDanıştay İdari Dava Daireleri KuruluANDIMIZ
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