Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 11
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1427
ALTIN
450.292
DOLAR
8.0942
STERLİN
11.1436
EURO
9.5311
İstanbul Kent Üniversitesi 82 Akademik Personel alıyor
İstanbul Kent Üniversitesi 82...
Gebze Dilovası Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali Ekipman ve Taşınmazlar özelleştiriliyor
Gebze Dilovası Doğalgaz Kombine...
202 Sözleşmeli Personel alınacak
202 Sözleşmeli Personel alınacak
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyeleri İstihdam Edecek
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyeleri...
Tescilli kültür varlıklarının kullandırılması hakkında duyuru
Tescilli kültür varlıklarının kullandırılması...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Akşener: 3'üncü ittifak arayışı yok

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 3'üncü bir ittifak arayışları olmadığını belirterek, "Şu anda seçime yönelik bir çalışma yok" dedi.

02 Nisan 2021 Cuma 14:38
4 Okunma
Akşener: 3'üncü ittifak arayışı yok

ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde AK Parti üyeliğinden istifa ederek partisine üye olan Lütfü Yılmaz'ı iş yerinde ziyaret etti. Akşener, ilçe ilçe esnaf ziyareti yaptığı bir dönemde kendisine bu iş yerinden davet geldiğini belirterek, "Dün ben beni ziyaret eden bir kardeşimin işletmesine gelmiştim bugün de bir mensubumu ziyarete geldim. Dün misafir olarak gelmiştim, bugün mekanımıza geldim" dedi.

'HAYIRLI OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM'

Akşener, güvenlik soruşturması oylamasının yenilenmesi kararıyla ilgili "Bu gittikçe normali kanırtma hali. Türkiye'de norm dediğimiz şey, sürekli olarak ortadan kaldırılıyor. Bu defaki kanırtarak yapılan bir iş. Bunun neticesini, ben kendilerine hayırlı olacağını düşünmüyorum. Sayın Şentop bir hukuk profesörü zaten. İstanbul Sözleşmesiyle ilgili Sayın Erdoğan'ın söylediği söze bir tüy dikti. 'Montre'den de çıkabiliriz' canı isterse" ifadesini kullandı.

'3'ÜNCÜ BİR İTTİFAK ARAYIŞI YOK'

Akşener, '3'üncü bir ittifak arayışından bahsediliyor. Bu konuda bir çalışma var mı?' sorusu üzerine, "Şu anda seçime yönelik bir çalışma yok. Herhangi bir şey yok. Herkes bir şey söylüyor. Ana konuları konuşmak bu ülkede çok pahalı oldu; açlığı, işsizliği, kayırmacılığı, esnafın halini konuşmak zor. Biz burada direniyoruz. Bunu yapmaya devam edeceğiz. Siyasi partilerin ilan etmediği her şeyi karşı taraf konuşuyor. Bunun için biz de o tuzağa düşmeyeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Meral AkşenerIttifakİyi Parti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Bunlar bütünüyle cehalet mahsulü değerlendirmeler"
"Bunlar bütünüyle cehalet mahsulü değerlendirmeler"
Kılıçdaroğlu: AYM'nin kararlarını eleştirebiliriz; ama korunması önemli
Kılıçdaroğlu: AYM'nin kararlarını eleştirebiliriz; ama korunması önemli
BAŞKAN GÜRKAN’DAN MHP ZİYARETİ
BAŞKAN GÜRKAN’DAN MHP ZİYARETİ
Destici: Meclis'teki PKK şovun bir ayağı sonlandırılmış oldu
Destici: Meclis'teki PKK şovun bir ayağı sonlandırılmış oldu
"Cumhurbaşkanımıza somut deliller üzerinden bilgilendirmelerde bulundum"
"Cumhurbaşkanımıza somut deliller üzerinden bilgilendirmelerde bulundum"
Akşener: Türkiye iklim kriziyle mücadelenin dışında kalamaz
Akşener: Türkiye iklim kriziyle mücadelenin dışında kalamaz
MGK'dan terörle mücadele, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz mesajı
MGK'dan terörle mücadele, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz mesajı
Bahçeli: İstanbul Sözleşmesinin feshi doğru ve yerinde bir uygulamadır
Bahçeli: İstanbul Sözleşmesinin feshi doğru ve yerinde bir uygulamadır
Erdoğan: Tüm insanlığın kullanımına sunmayı öngörüyoruz
Erdoğan: Tüm insanlığın kullanımına sunmayı öngörüyoruz

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma