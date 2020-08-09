Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
'Burun, bulaş açısından göz ve ağızdan çok daha tehlikeli'
'Burun, bulaş açısından göz ve...
Başakşehir, Uğur Uçar'ın sözleşmesini uzattı
Başakşehir, Uğur Uçar'ın sözleşmesini uzattı
Beydağları'nda 65 milyon yıllık bitki fosili
Beydağları'nda 65 milyon yıllık bitki...
Uzmanlardan kadınlara saç boyası uyarısı
Uzmanlardan kadınlara saç boyası uyarısı
Beşiktaşlılar, "Bırakmam Seni" dedi
Beşiktaşlılar, "Bırakmam Seni" dedi
İş fırsatları için hemen tıkla!

Akar ve komutanlar Irak sınırında

Bakan Akar ve komutanlar Irak sınırında

09 Ağustos 2020 Pazar 17:40
15 Okunma
Akar ve komutanlar Irak sınırında

ANKARA (DHA)

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Irak sınır hattındaki birliklerde denetleme ve incelemelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki komutanları, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla ve diğer yetkililer karşıladı. Bakan Akar ve Genelkurmay Başkanı Güler ile Kara Kuvvetleri Komutanı Dündar, buradan helikopterlere binerek Irak sınır hattındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu. İncelemeleri kapsamında sınırın sıfır noktasındaki bir üs bölgesine gelen Bakan Akar ve komutanlar, faaliyetlere ilişkin bilgi aldı, talimatlar verdi. Bakan Akar'ın Türk bayrağı hediye ettiği birlik komutanı, kendisine emanet edilen bayrağı öperek teslim aldı. Bakan Akar ve komutanların bölgedeki inceleme ve denetlemeleri sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Hulusi AkarMilli Savunma Bakanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Memleketi aydınlığa dostlarımızla birlikte çıkaracağız
Memleketi aydınlığa dostlarımızla birlikte çıkaracağız
Altun'dan açıköğretim psikoloji lisansı programı ile ilgili açıklama
Altun'dan açıköğretim psikoloji lisansı programı ile ilgili açıklama
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan 'Keşmir' açıklaması
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan 'Keşmir' açıklaması
Dışişleri'nden ABD'ye, PKK/YPG ile petrol anlaşması tepkisi
Dışişleri'nden ABD'ye, PKK/YPG ile petrol anlaşması tepkisi
Aksoy'dan, Lübnanlı bazı siyasetçilerin iddialarına ilişkin açıklama
Aksoy'dan, Lübnanlı bazı siyasetçilerin iddialarına ilişkin açıklama
SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ TBMM'DE KABUL EDİLDİ
SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ TBMM'DE KABUL EDİLDİ
İbrahim Kalın: Böyle bir şeyi kabullenemeyiz
İbrahim Kalın: Böyle bir şeyi kabullenemeyiz
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan 'Osman Kavala' açıklaması
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan 'Osman Kavala' açıklaması
CHP'de PM ve YDK adayları belli oldu
CHP'de PM ve YDK adayları belli oldu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı