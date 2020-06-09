AK Partili Dağ'dan, 'anket' açıklaması

ANKARA - AK Partili Hamza Dağ, yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti AR-GE Başkanlığı'nın toplumsal meselelerde vatandaşların bakış açısını, düşüncelerini ve hissiyatını, politika yapım süreçlerinin önemli bir unsuru olarak gördüğünü belirtti. Başkanlığın, bu vesileyle toplumu ilgilendiren ve ülke gündeminde kendine yer bulan önemli meselelerde, düzenli olarak kamuoyu araştırmaları yaptığını kaydeden AK Partili Dağ, "Periyodik olarak yapılan araştırmalar Covid-19 salgını sürecinde de devam etmiş, bunun yanında bu dönem ki çalışmalarda hükümetin uyguladığı ve uygulamayı planladığı politikalara yönelik kamuoyu araştırmaları yapılmıştır. Son dönemde gerçekleştirilen çalışmalar göstermektedir ki, salgın sürecinde uygulanan politikalar, kamuoyunun büyük oranda desteğini almıştır. Türkiye’nin bu süreçte ortaya koyduğu başarı hikâyesi, uluslararası alanda da gıpta ile takip edilmiş ve büyük beğeni toplamıştır. Bu hikâyenin doğal bir sonucu olarak, toplumun Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’ye olan teveccühü artmıştır. Uygulanan başarılı politikaların vatandaşlarımızda bulduğu karşılık, istisnasız her kamuoyu araştırmasında net bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Bu duruma halel getirmek ve gölge düşürmek isteyen muhalefet partileri darbe ve erken seçim tartışmalarını ön plana çıkarmaya gayret etmektedir" dedi.



'AK PARTİ'NİN OY DÜŞÜŞÜ YALANINA SARILMAKTALAR'



AK Partili Dağ, son günlerde geleneksel ve dijital medyada anket firmaları tarafından manipülatif, gerçeklerle bağdaşmayan anketler ve oy oranlarının açıklandığını belirterek, şunları kaydetti:



"Mevzubahis bu anketler, diğer partiler sabit bırakılırken, AK Parti’nin oy oranı düşürülüp, kararsız seçmen oranı yükseltilerek ortaya konmaktadır. Muhalefet partilerinin oy oranlarının yükseldiğini iddia edemeyen şirketler, böyle bir yol izlemeyi tercih etmektedirler. Muhalefetin bazı siyasi temsilcileri ise kendi oy oranlarına ilişkin herhangi bir iddia ortaya koyamadıklarından, AK Parti’nin oy düşüşü yalanına sarılmaktadır. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın anketlerin bilimselliği noktasında yapmış olduğu açıklamaya karşı, sesin bir heyecanla muhalefet partisi Grup Başkanvekili'nden çıkması, yaşamış oldukları paniği göstermektedir. Yapılan tüm çalışmalar, milletimizin, Cumhurbaşkanımız ve AK Parti’ye 24 Haziran 2018 seçimlerinden daha yüksek bir oranda destek verdiğini açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Çalışmalarını muhalif refleksle ortaya koyan ve realiteden uzak olan bazı araştırma şirketleri, partimize karşı olumsuz algı oluşturmak için her dönem sistematik olarak bu tarz anketleri kamuoyuyla paylaşmaktadırlar. 2023 yılında yapılacak seçimlerde milletimiz, bu çalışmaların herhangi bir geçerliliğe sahip olmadığını bir kez daha gösterecektir."

