AK Partili Çelik'ten Kulp saldırısına sert tepki

ANKARA - AK Parti Sözcüsü Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK'nın Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 5 işçiyi şehit ettiğini anımsatarak, şehitlere rahmet diledi. Yakın coğrafyada mazlum halkların kanına giren her kirli projenin içinde PKK'nın olduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Terör tarihinin gördüğü en insanlık dışı örgütlerin başında geliyor. Türkiye’nin bu terör örgütüne karşı verdiği mücadele sonuna kadar haklı bir mücadeledir.Türkiye'nin PKK’ya karşı mücadelesi, insanlık dışı bir terör örgütüne karşı insani değerleri koruma mücadelesidir. Türkiye, PKK ile mücadele ederek bölgemizdeki insanlık dışı tüm kirli projelerle de mücadele yürütmektedir."

'TETİKÇİ OLARAK PKK KULLANILMAKTADIR'

Çelik, PKK'ya karşı mücadele ederken sadece tek bir terör örgütüyle değil, aynı zamanda çok boyutlu kirli ittifaklarla da mücadele ettiklerini belirterek, "Mücadelemiz ülkemizin hukukunu ve vatandaşlarımızı koruma mücadelesi olduğu gibi, yakın coğrafyamıza çirkin projeleri dayatanlarla da mücadeledir. Bu lanetli terör örgütüyle mücadele ülkemizin hukukunu korumak olduğu gibi yakın coğrafyamızdaki mazlumlara da borcumuzdur. Yakın coğrafyamızda yaşayan Türkler, Kürtler, Araplar ve diğer kardeşlerimize düşman bütün kirli senaryoların tetikçisi olarak PKK kullanılmaktadır. Etrafımızdaki gelişmeleri kirli senaryoların parçası yapmak isteyenlerin emrindedir PKK" ifadelerini kullandı.

Çelik, verilen mücadelenin Türkiye ve insanlık için terörle mücadele olduğunu kaydederek, "Türkiye bu terör örgütüne karşı mücadelesinde en haklı pozisyondadır ve çok etkili şekilde mücadeleyi sürdürecektir" dedi.