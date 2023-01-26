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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef gösteren yayınlara tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Çelik, Batılı bazı yayın organlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldığını belirterek, "Bunların yaptığı basın yayın faaliyeti değil, ilkel bir kara propagandadır" ifadelerini kullandı.

26 Ocak 2023 Perşembe 14:53
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef gösteren yayınlara tepki

ANKARA - Batı medyasının, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dış politikada bağımsız ve ilkeli bir çizgi izlemesinden rahatsız olduğunu açıkça belirttiğini ifade eden Çelik, "Bunların yaptığı basın yayın faaliyeti değil, ilkel bir kara propagandadır. Talimat almayan bir Türkiye bu odaklar için kabus anlamına geliyor. Çirkin ve ciddiyetsiz yaklaşımlarla Türkiye'deki siyasi süreçleri etkileyebileceklerini düşünüyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın barışa odaklı dış politika çizgisinin, bu kesimleri daha çok rahatsız etmeyi sürdüreceğini vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Milletimizin yüksek siyasi bilinciyle vereceği kararlar, dış vesayet girişimlerine de tarihin en büyük dersini verecek. Kara propaganda faaliyetleri ve yıkıcı siyaset biçimleri şimdiye kadar Cumhurbaşkanı'mızın dirayetli siyasetine zerre kadar zarar veremedi, bundan sonra da veremeyecek. Cumhurbaşkanı'mızın reform ve hizmet siyaseti, barış ve güven üreten dış politikası hepsine cevap veriyor. İç ve dış vesayet üretmeye çalışan bültenlerin hangi siyasi iradeyi temsil ettiğini çok iyi biliyoruz. Bunlarla mücadelenin reçetesine sahibiz. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da siyasi hareketimize milletimiz dışında hiç kimse istikamet çizmeyecek."

AA

Son Güncelleme: 26.01.2023 15:07
Anahtar Kelimeler:
AK Parti Sözcüsü Çelik
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