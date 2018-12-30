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AK Parti'nin İstanbul adayları açıklandı

AK Parti'nin İstanbul belediye başkan adayları adayları açıklandı

AK Parti'nin İstanbul adayları açıklandı

AK Parti'nin İstanbul belediye başkan adayları adayları açıklandı

30 Aralık 2018 Pazar 09:26
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AK Parti'nin İstanbul adayları açıklandı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına Binali Yıldırım'ın aday gösterildiğini duyurdu.

İSTANBUL

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki aday tanıtım toplantısında AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı.

AK Parti'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın isminin duyurulduğu toplantıda, 31 Mart 2019'da yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak ilçe belediye belediye başkan adayları da tek tek sahneye çağrılarak tanıtıldı.

Erdoğan, yerel seçimlerde Cumhur İttifakı olarak, Beşiktaş'ta MHP'den Serkan Toperi, Maltepe'de Ahmet Baykan, Silivri'de de Volkan Yılmaz'ı destekleyeceklerini duyurdu.

AK Parti'nin, İstanbul'daki ilçe belediye başkan adayları, alfabetik sıraya göre şöyle:

Adalar: Özlem Öztekin Vural

Arnavutköy: Ahmet Haşim Baltacı

Ataşehir: İsmail Erdem

Avcılar: İbrahim Ulusoy

Bağcılar: Lokman Çağırıcı

Bahçelievler: Hakan Bahadır

Bakırköy: Mehmet Umur

Başakşehir: Yasin Kartoğlu

Bayrampaşa: Atila Aydıner

Beykoz: Murat Aydın

Beylikdüzü: Mustafa Necati Işık

Beyoğlu: Haydar Ali Yıldız

Büyükçekmece: Mevlüt Uysal

Çatalca: Mesut Üner

Çekmeköy: Ahmet Poyraz

Esenler: M. Tevfik Göksu

Esenyurt: Azmi Ekinci

Eyüpsultan: Deniz Köken

Fatih: Ergün Turan

Gaziosmanpaşa: Hasan Tahsin Usta

Güngören: Bünyamin Demir

Kadıköy: Özgül Özkan Yavuz

Kağıthane: Mevlüt Öztekin

Kartal: Ebubekir Taşyürek

Küçükçekmece: Temel Karadeniz

Pendik: Ahmet Cin

Sancaktepe: Şeyma Döğücü

Sarıyer: Salih Bayraktar

Sultanbeyli: Hüseyin Keskin

Sultangazi: Abdurrahman Dursun

Şile: İlhan Ocaklı

Şişli: Nihal Yıldırım

Tuzla: Şadi Yazıcı

Ümraniye: İsmet Yıldırım

Üsküdar: Hilmi Türkmen

Zeytinburnu: Ömer Arısoy

AA

Anahtar Kelimeler:
AK PartiBelediye Başkan Adayları
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