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AK Parti'li Yazıcı: Erken seçimi gerektirecek olgu yok

17 Kasım 2022 Perşembe 13:46
AK Parti'li Yazıcı: Erken seçimi gerektirecek olgu yok

ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Erken seçimi gerektirecek hiçbir olgu yok. Seçim inşallah 18 Haziran 2023'te yapılacak" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, parti genel merkezinde '81 İl Siyasi ve Hukuki İşler Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı' öncesinde basın mensuplarına açıklama yaptı. Yazıcı, siyasetin gündeminde anayasa değişikliği olduğunu belirterek, "Bu, hak ve özgürlükler bakımından son derece kıymetli bir çalışma, çalışma tamamlandı. Adalet bakanımız yürütüyor çalışmaları. Çalışmaların tamamlandığını daha önce paylaşmıştık. Yasa teklifinin meclis başkanlığına sunulma takvimi henüz netleşmedi. İnşallah önümüzdeki hafta netleşir’’ dedi.

6'lı masanın başörtüsü ile ilgili açıklamalarına da değinen Yazıcı, "Ben 6'lı masanın henüz net karar vermediğini algılıyorum. Adalet bakanımızın da dün ifade ettiği gibi Meclis'te anayasanın 24'üncü ve 41'inci maddelerinde düzenlemeyi ön gören iki konuya ilişkin hiçbir siyasetçinin katılmamak için gerekçe bulacağı neden olmadığını düşünüyorum. Bu tekliften uzak durmaya çalışanlar var. Ben de sayın bakan gibi muhalefet partilerinin de bu teklife destek vermek suretiyle anayasa gereği referanduma götürme koşullarını aşacak şekilde bir destek alacağı kanısındayım" diye konuştu.

Aile kurumuna ilişkin düzenleme hakkında konuşan Yazıcı, "Anayasa'nın 41'inci maddesinin başlığında ailenin korunması, aile birliği ve çocuk hakları, aile birliği kavramını ilave ediyoruz. Aile birliği ancak kadın ve erkeğin evliliğinden oluşur, bu kadar net. Buna karşı olan bir vatandaş olabilir mi? Dolasıyla bunun da destek göreceği kanısındayız" dedi. 

'SEÇİM İNŞALLAH 18 HAZİRAN 2023’TE'

Erken seçime ilişkin soru üzerine de AK Parti'li Yazıcı, "Erken seçimi gerektirecek hiçbir olgu yok. Seçime gitmek iktidarı sorumlu tutmak, bir alternatif peşine düşmek demektir. Böyle bir ortam yok. Bizim siyasi partiler kanununda, seçim mevzuatlarında yaptığımız değişikliklerin uygulanabilmesi için yürürlükten itibaren üzerinden 1 yıl geçmesi gerekiyor. O tarih de 6 Nisan'dır. Dolayısıyla 6 Nisan'dan önce böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil. Seçim inşallah 18 Haziran 2023’te yapılacak" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AK Partili YazıcıErken Seçim
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